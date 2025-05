Facciamo crescere un'idea di montagna sostenibile

Mercoledì 21 maggio presso la Sala Polivalente del Comune di Arvier non perdete il primo dei sei appuntamenti GreenLAB, il laboratorio curato da Fondazione Montagna sicura e ARPA Valle d’Aosta, all’interno del progetto AGILE ARVIER LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la consapevolezza e la capacità di trasformare in opportunità i cambiamenti ambientali, economici, sociali e culturali del territorio montano.

Il laboratorio, utilizzando strumenti avanzati come l’intelligenza artificiale e l’Earth Observation per lo studio del clima e dell’ambiente montano, prevede molteplici attività sul territorio rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle Istituzioni per rendere la sostenibilità una realtà condivisa, creare un luogo di sperimentazione e di confronto per il mondo della ricerca, formare giovani, imprese, comunità sulle sfide e le possibili soluzioni sul territorio.

Sono in calendario sei conferenze sul futuro delle nostre comunità: incontri in presenza e in diretta streaming, condotti da Emanuele Bompan, giornalista ambientale e geografo, con relatori di prestigio scientifico ed esperti di Fondazione Montagna sicura, Arpa Valle d’Aosta, IAR -Institut Agricole Régional, Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Il primo appuntamento dal titolo ‘FRAGILITÀ IN QUOTA: IL VOLTO ESTREMO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE ALPI’ affronta il delicato tema del cambiamento climatico e degli eventi estremi in ambiente alpino. Sulle Alpi il meteo è mutevole. Lo è sempre stato. Quello che viviamo ora, però, è un rapido cambiamento sistemico che causa eventi estremi e talvolta pericolosi. Interverranno Luca Mondardini di FMS, Marta Galvagno per ARPA VdA, Hervé Stevenin per Protezione Civile RAVA, Roger Bovard guida alpina.

L’evento si svolge mercoledì 21 maggio dalle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune di Arvier.

La partecipazione è gratuita. Vi aspettiamo!

Per maggiori informazioni su eventi e notizie dal mondo GreenLAB è possibile iscriversi alle newsletter visitando i siti fondazionemontagnasicura.org e arvier.eu