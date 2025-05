Al Castello di Aymavilles la terza edizione del Marché aux Fleurs

L’Assessorato regionale per i Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 dalle ore 10 alle 19 il parco del Castello di Aymavilles accoglierà la terza edizione del Marché aux Fleurs, l’apprezzata mostra-mercato florovivaistica organizzata in collaborazione con l’Associazione produttori floro-vivaisti, Asproflor.

Oltre alla presenza dei più importanti espositori regionali e nazionali del settore, non mancheranno in queste due giornate anche momenti di riflessione e approfondimento.

Il primo appuntamento sarà quello di sabato 7 giugno alle ore 11, in cui il prof. Alessandro Corbellini, uno dei massimi esperti italiani di rose, membro dell’Associazione Rosa Antica di Francia e Fabio Casadei, giovane promessa del settore e giudice internazionale, ci trasporteranno nel meraviglioso mondo delle rose con particolare attenzione a quelle resistenti alle malattie.

Altro incontro da non perdere sarà quello di domenica 8 giugno alle ore 11 dal titolo Rosa, riso d’amor: il fiore dei poeti, nel quale il prof. Giovanni Barberi Squarotti, docente di letteratura italiana all’Università degli Studi di Torino, attraverso le ricerche sulle poetiche del classicismo e sui rapporti fra letterature antiche e letteratura italiana, condurrà il pubblico in un affascinante viaggio nel simbolismo letterario della rosa attraverso i secoli.

Per i piccoli “giardinieri in erba” sia sabato 7 che domenica 8 giugno è previsto lo speciale percorso sensoriale Le piante e i fiori ci parlano, lungo il quale potranno scoprire, con tatto, vista e olfatto, l’affascinante linguaggio dei fiori; i più piccoli potranno partecipare anche al laboratorio Mani nella terra cimentandosi in vere e proprie attività di giardinaggio. Sono previsti turni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle ore 10 alle 18, ogni mezz’ora sarà possibile effettuare visite accompagnate al castello per scoprire le storie e i tesori custoditi all’interno delle sue mura.

Domenica 8 giugno la manifestazione sarà arricchita da animazioni a cura del gruppo storico Historia Subalpina di Torino che animerà il Marché ricreando scenografie storiche con abiti d’epoca del primo Novecento, riportando in vita le atmosfere di inizio secolo con visite teatralizzate alle ore 11.30, 15.30 e 17.30.

Nelle giornate del Marché aux Fleurs il Castello di Aymavilles aprirà al pubblico a partire dalle ore 10.

https://valledaostaheritage.com/events/marche-aux-fleurs-2025/