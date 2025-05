Marco Sorbara e il tempo sospeso: dal carcere al palcoscenico, il racconto che scuote l’anima

Il cerchio si chiude. Ma lascia un’eco che non smetterà di risuonare.

Ultimo weekend per “Eptagono – Metronoma”, la rassegna culturale di Gressan che ha saputo intrecciare arte, riflessione e vita vissuta in un percorso originale, curato dal Comune e da Replicante Teatro con l’Associazione culturale Abro de Feur e il contributo della BCC Valdostana. Un festival costruito attorno a una parola che ci riguarda tutti: tempo.

E se è vero che il tempo può essere femminile, lirico o metafisico, domenica 25 maggio si farà carne e memoria con Marco Sorbara, ex assessore ed ex consigliere regionale, assolto dopo 909 giorni di detenzione preventiva, arrestato ingiustamente nell’ambito dell’inchiesta Geenna. A lui è dedicato l’incontro “Il tempo sospeso”, che chiuderà la manifestazione alle 20.30 nella Sala polivalente della BCC di Gressan. A dialogare con lui, Maurizio Bergamini, punto di riferimento storico per il volontariato carcerario in Valle.

“Quel tempo non mi ha distrutto, ma mi ha cambiato. È stato un tempo senza tempo, dove ogni giorno era uguale e ogni attesa infinita. Raccontarlo è parte della mia rinascita”, dirà Sorbara.

Il carcere come frattura. Ma anche come specchio della società.

Un evento forte, emotivo, che mette a nudo la fragilità di chi è stato travolto da un’accusa infamante e poi assolto, ma anche la resilienza di chi ha scelto di non scomparire. Un tempo “altro”, che deforma la percezione del sé, e che impone a tutti – detenuti e non – una riflessione sul senso della giustizia, del pregiudizio e del riscatto.

Prima di Sorbara, le donne. E il tempo rubato.

Venerdì 23 maggio alle 20.30, a Maison Gargantua, la Compagnia Teatrale Filosofica con Francesca Brizzolara e Raffaella Tomellini porterà in scena “Un giorno tutto per sé”, ispirato ai testi di Viridiana Casali e in dialogo con “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf. Una pièce intensa e poetica che indaga il tempo nella vita delle donne: quello negato, quello in eccesso, quello finalmente conquistato.

“Le nostre protagoniste non cercano il tempo: lo pretendono. Lo rivendicano. Anche quando non sanno cosa farsene. Perché il tempo non è solo misura: è potere”, raccontano le registe.

Sabato 24 maggio sarà il tempo dell’America profonda, con il capolavoro intimo e lineare di David Lynch, “Una storia vera”, proiettato in versione restaurata 4K nella Sala polivalente della BCC alle 20.30. Alexine Dayné, direttrice artistica di framedivision, guiderà il pubblico in un viaggio emozionale tra paesaggi, silenzi e verità taciute.

E poi Dante. E l’inferno personale.

Domenica mattina, il laboratorio esperienziale “Abitare il tempo”, condotto da Enrica Salice, userà la Divina Commedia per esplorare l’intreccio tra tempo e spazio, alla ricerca di un centro interiore da cui ripartire.

Eptagono – Metronoma chiude, ma lancia un monito: il tempo non va solo misurato, va vissuto. Anche quando fa male. Anche quando è sospeso.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, con prenotazione consigliata ai numeri 0165 250946 o 328 0089685.

