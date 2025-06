Domenica 29 giugno da Aosta a Étroubles e ritorno per i Ru Pompillard e Neuf

Una gita di media lunghezza con dislivello positivo di circa mille metri, lungo i percorsi dei Ru che ancora oggi portano l’acqua dei ghiacciai ai pascoli e ai campi del versante esposto a sud della valle centrale. Il Ru Neuf è anche una parte del percorso della via Francigena, come ricorda una statua del pellegrino. Étroubles, tra i borghi più belli d’Italia, è famosa per le opere d’arte disseminate nell’abitato: un vero museo a cielo aperto. All’andata si toccano i comuni di Saint Christophe, Roisan, Valpelline, Doues, percorrendo nella parte iniziale il lungo Ru Pompillard.

Ritrovo: 9,30 Arco di Augusto

Rientro: arco di Augusto entro le 16,00

Lunghezza: circa 50 km complessivi con 1170 m di dislivello positivo

Difficoltà: media; all’ 80% su sterrato e strade a bassa intensità di traffico

Bicicletta: E-BIKE (consigliata), MTB, GRAVEL

Casco: obbligatorio

Frontalino con luce: consigliato

Pranzo al sacco nell’area pic nic di Etroubles.

Assicurazione soci Fiab (solo infortuni): 2 € ; non soci (RC e Infortuni): 3 €

Capogita: Mauro Olivero

Le cicloescursioni sono aperte a tutti; i minori sono ammessi solo se accompagnati da un adulto che se ne assume la responsabilità. Fiab Aosta à Vélo declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e cose. Anche il ritorno fa parte della gita organizzata; eventuali distacchi o cambi di percorso devono essere comunicati al capogita.

Iscrizioni entro e non oltre giovedì 26/06/25 Numero massimo di partecipanti 20

Info e iscrizioni 3408905696 Iscrizioni fiabvda@gmail.com