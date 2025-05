Cento ore per realizzare un cortometraggio: ad Aosta arriva "The Party 100 ore – Short Film Contest"

Un conto alla rovescia di 100 ore e tanta creatività. Dal 27 giugno al 1° luglio 2025, Aosta ospiterà la prima edizione di “The Party 100 ore – Short Film Contest”, una sfida per appassionati di cinema e videomaker, chiamati a ideare, girare e montare un cortometraggio in poco più di quattro giorni. Una gara contro il tempo, ma anche un’occasione per raccontare ed esplorare la città.

Il concorso, gratuito e aperto a tutte e tutti, senza limitazioni legate a formazione, attrezzature o provenienza, è organizzato da Long Neck Doc ETS e si rivolge a squadre composte da almeno due persone, con almeno il 50 percento dei partecipanti di età inferiore ai 35 anni. Possono partecipare anche minorenni, con autorizzazione di un genitore o tutore e con un referente della squadra maggiorenne.

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato alle 23:59 di domenica 16 giugno. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-GAW1ZCRx5s0L63Sej4Y_Orsqq8oDxAgBYlbAduRT4qeHRQ/viewform

Il regolamento

La competizione prenderà il via venerdì 27 giugno, alle 10, a Plus (Via Garibaldi 7). In quella sede saranno assegnati alle squadre, tramite sorteggio, tre vincoli da rispettare nella realizzazione del cortometraggio: un genere cinematografico (drammatico, commedia, noir, horror, fantascienza…), una location specifica della città dove effettuare almeno il 50 percento delle riprese esterne, e una frase e un elemento (es. un oggetto) da inserire nella narrazione.

Da quel momento inizieranno ufficialmente le 100 ore a disposizione per consegnare un cortometraggio originale, della durata massima di cinque minuti (esclusi i titoli). L’utilizzo di materiale già esistente non è ammesso.

Durante il contest, Plus Aosta metterà a disposizione uno spazio logistico dove le squadre potranno allestire postazioni di montaggio, ricaricare dispositivi, accedere ai servizi igienici e depositare materiali. Tutta l’attrezzatura tecnica necessaria alla realizzazione del cortometraggio è a carico esclusivo delle squadre. Sono ammessi dispositivi di qualsiasi tipo, inclusi videocamere, fotocamere e smartphone.

I corti dovranno essere inviati entro le 14.30 di martedì 1° luglio 2025 tramite piattaforme di trasferimento file (es. WeTransfer) all’indirizzo email: longneckdoc@gmail.com, in formato video H.264 e con dimensione massima di 5 GB.

La sera del 1° luglio, in piazza Chanoux, si terrà la proiezione pubblica dei lavori realizzati, valutati da una giuria composta da Alessandra Miletto (direttrice Film Commission Vallée d’Aoste), Nicole Jocollé (giornalista) e Giorgio Prodoti (fotografo).

La giuria assegnerà i seguenti premi:

Miglior Film – Premio della Giuria : buono del valore di 800 euro

: buono del valore di 800 euro Miglior Sceneggiatura – Premio della Giuria : buono del valore di 600 euro

: buono del valore di 600 euro Miglior Film – Premio del Pubblico : buono del valore di 400 euro

: buono del valore di 400 euro Premio ADCOM al miglior contributo tecnico – Premio della Giuria: buono del valore di 500 euro

Il pubblico presente potrà esprimere la propria preferenza, contribuendo all’assegnazione del “Premio del Pubblico”.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta e in collaborazione con Plus Aosta, Film Commission Vallée d’Aoste, CSV Valle d’Aosta, Adcom e Camera Corner.