Dieci Anni di Magia: domenica 25 maggio torna la Coppa delle Case, la grande caccia al tesoro nel Borgo e nel Forte di Bard

Un incantesimo che si ripete, chiamando a raccolta centinaia di aspiranti maghi e streghe: torna domenica 25 maggio 2025 la Coppa delle Case, la grande caccia al tesoro che popola il borgo e il Forte di Bard. Arrivato al traguardo simbolico della decima edizione, l’appuntamento ripropone un’iniziativa di successo organizzata dall’associazione Aosta Iacta Est in collaborazione con il Forte di Bard e con il patrocinio del Comune di Bard.

La Coppa delle Case è un grande gioco a squadre pensato per adulti e famiglie, ideato nel 2015 da un gruppo di volontari dell’associazione Aosta Iacta Est e cresciuto negli anni, fino a diventare un appuntamento atteso di fine primavera. Le squadre si sfidano in una gara itinerante attraverso luoghi storici e pittoreschi: giochi fotografici, enigmi e prove di abilità fanno competere i gruppi in un lungo percorso dove il risultato conta assai meno dell’esperienza vissuta.



Alla Coppa delle Case possono partecipare squadre composte da 4 a 6 persone. Le preiscrizioni sono possibili fino alle 20.00 del 24 maggio sul sito coppadellecase.aostaiactaest.it. La conferma (obbligatoria) delle preiscrizioni è possibile all’ingresso del borgo dalle 10.00 alle 13.30 del 25 maggio stesso. Il contributo di partecipazione è di 7 euro a squadra. La premiazione avrà luogo nel pomeriggio nella Piazza d’Armi del Forte di Bard, dove sarà offerta a tutti i partecipanti la merenda.

La Coppa delle Case darà il via al «Road to giocAosta», la serie di appuntamenti che porta verso la diciassettesima edizione di giocAosta. Tra giugno e luglio, iniziative ludiche diversificate diffondono sul territorio valdostano le attività che saranno protagoniste della grande festa dei “giochi dei grandi” in programma nel cuore di Aosta dal 8 al 11 agosto 2025. Il dettaglio è su www.giocaosta.it