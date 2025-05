Piano Legalità&Intergenerazionalità - Proseguono i Forum Comunità

Nelle prossime settimane di maggio avranno luogo ben cinque Forum Comunità nei quali verrà proiettato il video – spot in tema di truffe che vede protagonisti gli Over appartenenti alla Cooperativa Anziani Attivi del Comune di Aosta e gli esperti delle Forze dell’ordine; nel dettaglio:

· lunedì 12 maggio, dalle ore 14.00 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Saint Denis (Località Capoluogo, 14)

· mercoledì 21 maggio, dalle ore 14.00 presso il Salone del Consiglio del Comune di Torgnon (Frazione Mongnod, 4)

· sabato 24 maggio 2025, dalle ore 17.00 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Saint-Nicolas (Fraz. Fossaz Dessous)

· domenica 25 maggio dalle ore 11.00 nel Comune di Gressan, presso il ristorante Pezzoli

· martedì 20 maggio alle ore 17.30 è in programma nel capoluogo regionale presso il Baretto del Quartiere Cogne anche il Forum Comunità Impariamo a leggere le bollette in cui gli esperti del Codacons Valle d'Aosta tratteranno il tema servendosi di utili esempi realistici forniti dagli stessi partecipanti.



Con questa iniziativa l’Assessorato intende dare continuità alla progettazione di eventi tematici caratterizzati da ricchi momenti di confronto tra le Forze dell'ordine, l’Associazionismo e la comunità in un’ottica di condivisione intergenerazionale e di valorizzazione territoriale al fine di favorire nel quotidiano la creazione di spazi di confronto e luoghi di scambio di esperienze.