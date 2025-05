Resistenza e Libertà: un omaggio alla memoria, al coraggio e alla democrazia con la compagnia teatrale Gli Specchi

In un’epoca in cui la libertà e la democrazia sembrano essere sempre più minacciate, lo spettacolo "Resistance Frammenti", presentato da Atamas Aosta Teatro con la partecipazione del gruppo teatrale Gli Specchi, emerge come un potente richiamo al valore dei sacrifici compiuti da chi ha lottato per difendere quei principi fondamentali che oggi rischiano di svanire nel buio dell’indifferenza. Con la regia di Guido Lamberti, lo spettacolo prende forma come un “collage” di ricordi, documenti originali e testimonianze che raccontano la Resistenza in Italia e, in particolare, in Valle d’Aosta, una terra che ha visto il sacrificio di molti dei suoi figli per la libertà.

Il palco si trasforma in una macchina del tempo che riporta in vita i pensieri e le azioni di chi ha combattuto per un’Italia libera, solidale e democratica. Le parole della nipote di un partigiano valdostano aprono lo spettacolo, portando con sé la forza di una memoria viva, che non deve essere dimenticata. Un'educazione ai giovani e un monito per i più grandi: mai dare per scontato il valore della libertà.

"Resistance Frammenti" non è solo una rappresentazione teatrale, ma un vero e proprio viaggio emotivo che attraversa la Storia. I momenti drammatici della lotta partigiana si alternano a scene che raccontano la resistenza di persone comuni che, di fronte all'oppressione, hanno scelto di non arrendersi. Il coraggio, l’amore per la propria terra, la fratellanza tra popoli, l’odio per l’ingiustizia sono gli ingredienti che animano il palco.

Uno dei momenti più intensi dello spettacolo è l’evocazione della figura di Emile Chanoux, il giovane partigiano valdostano, che attraverso le sue parole continua a essere un faro di ispirazione:

"Bisogna educare i popoli all'amore, alla fratellanza, bisogna che i popoli si sentano veramente fratelli senza distinzione di paese e di lingua." Parole che risuonano ancora oggi, potenti e universali, capaci di risvegliare quella coscienza civile che oggi sembra sempre più sopita.

Il testo recitato si alterna con momenti mimici, canti e balli che, come in un mosaico, ricreano l’atmosfera di un’epoca segnata dalla sofferenza e dal sacrificio. Le proiezioni di immagini storiche, le testimonianze di chi ha vissuto quel periodo e i suoni evocativi, trasportano lo spettatore nel cuore di quella lotta che ha dato forma alla democrazia che conosciamo oggi.

Lo spettacolo non si limita a commemorare. Lamberti e il gruppo teatrale Gli Specchi hanno saputo intrecciare la memoria del passato con la riflessione sul presente. Se ieri si combatteva con le armi, oggi la Resistenza passa attraverso la consapevolezza civica, la difesa dei diritti e la resistenza contro le ingiustizie che ancora oggi segnano le nostre società. Non basta ricordare, bisogna anche proteggere quei valori di libertà e democrazia che sono messi a dura prova dalle sfide contemporanee.

Nel cuore della rappresentazione, la parola più bella che continua a risuonare, come un invito a non dimenticare, è Libertà. Come un’amante, rapisce i cuori e le menti. Per essa, tanti hanno sacrificato la vita. Per essa, continua a valere la pena lottare, ogni giorno, per non lasciarla scivolare via senza difenderla.

"Resistance Frammenti" è un’opera che parla a tutti, giovani e meno giovani. Ai giovani, che devono essere educati alla memoria storica e ai valori civili. Ai più grandi, che non devono mai dimenticare il prezzo pagato per arrivare a questa democrazia che oggi vediamo, purtroppo, in pericolo. In un mondo in cui la libertà sembra essere a rischio, ricordare chi ha combattuto per essa è l’unico modo per non dare nulla per scontato. Non è solo un omaggio alla Resistenza, ma un invito a proteggere quella democrazia che è il frutto di sacrifici e di lotte, perché senza memoria non c'è futuro.