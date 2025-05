Printemps Théâtral – Clap de fin en beauté pour la 44e édition

La dernière soirée du Printemps Théâtral, prévue samedi 10 mai à 21h au Théâtre Splendor, verra sur scène Lou Tracachemèn de Cogne avec « In noou cas pe lou coummisérou Montèabàn » – une comédie en patois librement inspirée de Montalbano – et Lé Béguiò de Valtournenche, qui présentera « Y é to rèlatif », une pièce sur les stéréotypes de genre. La soirée sera également rythmée par des intermèdes musicaux cogneins. Le public pourra aussi découvrir le tout nouveau groupe de jeunes acteurs avec le sketch « Lo Bavul », inspiré de l’ascension du Cervin. Une soirée à ne pas manquer, entre rires, traditions et passion pour le théâtre populaire valdôtain.

Lou Tracachemèn

« In noou cas pe lou coummisérou Montèabàn »

(Un nuovo caso per il commissario Montalbano)

Pièce écrite par : Andrea Cavagnet

Acteurs : Fabiana Bibois, Noemi Broccard, Thomas Buscaglione, Lorella Charrance, Davide Filippini, Francesco Foretier, Xavier Gérard, Fabien Guichardaz, Sèbastien Guichardaz et Roger Savin.

Une pièce... Montalbano chargé d'une affaire... de cocus.

« Il y a quelques années, nous avons déjà mis en scène une affaire de Montalbano – dit Andrea Cavagnet, président de Lou Tracachemèn depuis 2004, auteur et acteur –, mais dans cette pièce, il devra faire face à une affaire absurde liée à une histoire vraie... cogneintze. »

Petite histoire de Lou Tracachemèn

La compagnie Lou Tracachemèn a été créée par des jeunes de Cogne en 1974.

C’est Reine Bibois, poète de Cogne, qui l’a baptisée ainsi, en observant le désir et l’engagement des acteurs pour la bonne réussite. En effet, le nom signifie « la préoccupation ».

En 1979, la compagnie est dissoute, mais renaît en 1999 à l’occasion de la commémoration de la mort de Reine Bibois, grâce à la volonté de quelques jeunes.

Lou Tracachemèn participe pour la première fois au Printemps Théâtral en 2001 avec pour but de conserver le patois, les traditions de la Vallée de Cogne et de faire sourire, sans oublier l'esprit du groupe… fare féta touit le dzor de l'en, sur les notes du refrain de l'hymne :

« Na bonna boutèille de vén, na bonna boucounò en compagnì, na tsensòn é na danche, l’é tot lou pi dzen. »

En 2010, le groupe Les Enfants de Lou Tracachemèn est né au sein de la compagnie.

Lé Béguiò di Valtournenche al Printemps Théâtral 2024

Lé Béguiò

« Y é to rèlatif »

(É tutto relativo)

Pièce inspirée d'une idée de : Alessandro Castellaro

Développement : la compagnie

Lumières : Alessandro Castellaro

Musique : Patrick Follin

Collaborateur : Diego Pession

Acteurs : Géraldine Barmasse, Irma Barmasse, Luca Barmasse, Cristina Cancellara, Andrea Nicole Ferraris, Jolaine Hancock, Arnaud Perruquet, Chantal Pession, Hans Pession, Pascale Pession, Lorenzo Tamone et Samuele Tamone.

Une pièce… chamailleries « divines » sur clichés de genre.

Et à ne pas manquer :

Lé Béguiò di Valtournenche in scena al Printemps Théâtral 2024

Lo Bavul

(Il baule)

Sketch écrit par : Jolaine Hancock, Chantal Pession et Pascale Pession

Collaborateur : Diego Pession

Jeunes acteurs : Sophie Mitschke, Livia Mitschke, Benjamin Tousco, Thierry Gaspard et Cecilia Spinoni.

Un sketch… La conquête du Cervin.

« En novembre dernier, nous avons organisé un cours de théâtre pour jeunes de 10 à 15 ans. Le petit groupe créé fera ses débuts au Printemps, avec un sketch d'ouverture. Un groupe qui s'est tout de suite soudé et, plein d'énergie, s'est montré à la hauteur de cette nouvelle aventure – dit Pascale Pession, présidente de Lé Béguiò depuis 2023. – Pour Lé Béguiò, au contraire, feront leurs débuts au Printemps Hans Pession et, déjà présents dans Lé Fripón, Andrea Nicole Ferraris et Géraldine Barmasse. Nous avons aussi essayé de développer la pièce de manière fluide, avec un bon rythme qui, je l'espère, plaira beaucoup au public. »

Petite histoire de Lé Béguiò

Le nom de la compagnie Lé Béguiò, née en 1960 d'une collaboration entre deux acteurs des premières années du Charaban (Jacques Pession et Pierino Brunodet), signifie quelqu’un qui se donne des airs, un blagueur, ou encore quelqu’un qui a du génie.

Au fil du temps, Lé Béguiò a introduit de nombreuses innovations dans ses pièces, mêlant humour, engagement, musique, vidéos et effets sonores. Parfois, elle a accueilli des acteurs non valdôtains, devenant ainsi un théâtre traditionnel multiethnique.