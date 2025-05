Le patois valdôtain à portée de main : @patoisvda et un nouveau manuel pour tous

Le francoprovençal, langue historique et identitaire de la Vallée d’Aoste, franchit une nouvelle étape vers la modernité avec deux initiatives complémentaires et innovantes : le lancement du profil Instagram @patoisvda et la publication du manuel de conversation Patoué eun secotse.

À l’heure où les usages numériques façonnent nos habitudes culturelles, @patoisvda se présente comme bien plus qu’un simple réseau social : c’est un véritable carrefour linguistique et identitaire, pensé pour sensibiliser, transmettre et dialoguer. Grâce à une série de contenus thématiques, multilingues et interactifs, cette plateforme donne vie au patois dans toutes ses dimensions — de l’oralité populaire aux textes littéraires — en valorisant l’histoire, les racines et l’évolution de la culture valdôtaine.

Ce projet, animé par le Guichet linguistique du francoprovençal, s’inscrit dans un travail de fond amorcé depuis 2007 et soutenu dans le cadre de la loi nationale sur la protection des minorités linguistiques historiques (n° 482/1999). Il prolonge et complète les ressources déjà mises à disposition du public sur le site www.patoisvda.org, devenu au fil du temps une référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leur connaissance du francoprovençal.

À cette dynamique numérique s’ajoute le manuel Patoué eun secotse, conçu comme un outil simple, fonctionnel et proche de la vie réelle. Il s’adresse à toutes les personnes désireuses de s’initier ou de se perfectionner dans l’usage quotidien du patois, que ce soit pour échanger quelques mots en famille, au marché, ou lors des fêtes traditionnelles.

Ces deux supports forment un pont entre tradition et innovation, entre transmission intergénérationnelle et appropriation contemporaine. Ils rappellent que le patois n’est pas un vestige du passé, mais une langue bien vivante, capable de s’exprimer dans la modernité sans renier ses origines.

Avec cette double proposition, la Vallée d’Aoste confirme son engagement en faveur d’une valorisation active et créative de son patrimoine linguistique, en l’ouvrant à de nouveaux publics, à travers les outils du présent.