Référendums : l’Union Valdôtaine appelle à voter mais reste prudente sur le fond

Les dimanche 8 et lundi 9 juin 2025, les électrices et électeurs valdôtains – comme l’ensemble des citoyens italiens – seront appelés à se prononcer sur cinq référendums abrogatifs. Les thèmes sont sensibles : droit du travail, protection sociale, naturalisation. Autant de questions complexes, aux implications profondes, qui mériteraient un débat public éclairé.

Dans ce cadre, l’Union Valdôtaine a publié une note officielle à l’issue de son Comité Fédéral. Elle y souligne « l’importance d’aller voter et d’exercer ses droits », insistant sur la valeur du référendum comme outil de participation directe, surtout dans une époque marquée par une « crise générale de la représentativité politique ». Un appel louable à la mobilisation démocratique, qui réaffirme les principes fondateurs du mouvement autonomiste.

Mais un élément ne peut passer inaperçu : l’Union choisit sciemment de ne pas se prononcer sur le fond des cinq référendums. Elle renvoie les citoyens à leur « liberté et conscience », sans indiquer une orientation politique, ni fournir d’analyse critique sur les enjeux posés.

Une posture de neutralité qui, si elle peut sembler respectueuse du pluralisme des opinions, risque pourtant d’apparaître comme une occasion manquée. Dans un moment où la désinformation prospère et où le débat public est souvent réduit à des slogans, le silence sur les contenus risque d’alimenter la confusion. D’autant plus que certaines questions – comme celle sur la citoyenneté italienne – touchent directement les valeurs de solidarité et d’inclusion que l’Union dit défendre.

Il est certes essentiel d'encourager la participation électorale. Mais encore plus essentiel, oser un positionnement clair lorsque des principes fondamentaux sont en jeu. L'Union Valdôtaine aurait pu, dans la continuité de son engagement historique pour la démocratie, offrir à la communauté valdôtaine des clés de lecture et un éclairage politique.

Dans une région où l’autonomie passe aussi par une conscience civique active et éclairée, rester sur la réserve peut paradoxalement affaiblir l’objectif poursuivi : redonner force au système démocratique.