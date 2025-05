Aoste, capitale européenne du plurilinguisme pendant trois jours

Que signifie réellement parler plusieurs langues ? Quelles sont les implications cognitives, sociales, politiques et économiques de la diversité linguistique dans le monde d’aujourd’hui ? Et surtout : comment construire une Europe qui non seulement protège, mais valorise activement ses langues et les communautés qui les parlent ?

Autant de questions, et bien d’autres encore, seront au cœur de l’EFAy-JV Summer School 2025, qui transformera la ville d’Aoste, du 30 mai au 1er juin, en un carrefour intellectuel exceptionnel. Chercheur·euses, militant·es, responsables politiques et jeunes Européen·nes s’y retrouveront pour discuter du plurilinguisme en tant que levier de cohésion sociale, droit culturel fondamental et outil éducatif incontournable.

Organisée par la European Free Alliance Youth (EFAy) et la Jeunesse Valdôtaine, avec le soutien de la European Free Alliance (EFA) et de l’Union Valdôtaine, la Summer School articulera ses travaux autour de deux grands axes : le plurilinguisme dans les systèmes éducatifs, et le rôle central des langues minoritaires dans les dynamiques locales et les politiques européennes.

L’événement s’ouvrira le vendredi 30 mai par un accueil institutionnel et une visite du Palais régional. Le moment fort de la Summer School se tiendra le samedi 31 mai à 9h00, avec le séminaire “To Speak is to Exist. Plurilingualism in Europe: benefits and lessons for policy”. Un titre qui est déjà une déclaration : parler une langue, ce n’est pas seulement un acte technique, c’est un acte d’identité, de résistance et d’appartenance.

Des intervenant·es de renom prendront la parole : Antonella Sorace, linguiste à l’Université d’Édimbourg et fondatrice du centre Bilingualism Matters ; Gabriella Vernetto, professeure à l’Université de la Vallée d’Aoste et spécialiste de la didactique plurilingue ; Heledd Fychan, députée galloise engagée dans la promotion de la langue galloise dans l’éducation; ainsi que Harald Turkstra, chercheur en politiques linguistiques en Frise, au Pays de Galles et aux Pays-Bas. Le panel explorera le potentiel éducatif, cognitif et social du plurilinguisme, avec un focus particulier sur l’école, les politiques publiques et les régions bilingues.

Un second séminaire suivra, axé sur le rôle des minorités linguistiques dans la cohésion sociale et la transmission culturelle. Parmi les intervenant·es : Marisa Cavalli, experte en politiques linguistiques ; Natalia Bichurina, linguiste, chercheuse et maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle spécialisée en francoprovençal ; et Davyth Hicks, Secrétaire général du réseau European Language Equality Network (ELEN). On y présentera des exemples concrets de vitalité linguistique, des instruments juridiques européens ainsi que des initiatives mettant en valeur la dimension symbolique et économique des langues minoritaires.

L’après-midi sera consacré à une table ronde réunissant diverses initiatives militantes et institutionnelles qui œuvrent quotidiennement à la défense des langues minoritaires en Italie et en Europe. Parmi les intervenants attendus : ELEN, Trinacria, l’Institut de la Langue Savoyarde, DeVulgare, ainsi que Fabien Lucianaz, qui partagera son expérience en Vallée d’Aoste.

La journée de clôture, le dimanche 1er juin, sera consacrée à la rédaction collective d’un document final : une charte d’intentions, proposée par les jeunes participant·es, pensée comme un outil de plaidoyer culturel et politique dans les débats européens sur la protection linguistique.

Une école, certes. Mais aussi un manifeste, un laboratoire d’idées, un exercice de citoyenneté active.

La Summer School s’inscrit dans un territoire marqué par la cohabitation linguistique et culturelle. Son ambition : créer un réseau de jeunes conscient·es de la valeur des diversités linguistiques et prêt·es à les défendre comme partie intégrante des droits humains et de la citoyenneté européenne.

L’EFAy-JV Summer School se veut un appel à l’action : repenser l’Europe non plus seulement comme un espace économique et politique, mais comme une mosaïque linguistique et humaine.

Samedi 31 mai à 9h00, la seule session publique ouverte à toutes et tous se tiendra dans la salle de l’Hôtel Duca d’Aosta à Aoste.

Une invitation lancée à celles et ceux qui vivent entre plusieurs langues, en ont oublié une, ou rêvent d’en sauver cent.