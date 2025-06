Première implantation d’un pacemaker sans fil à l’hôpital régional d’Aoste U. Parini

La Structure complexe de Cardiologie de l’Hôpital Régional « Umberto Parini » d’Aoste, dirigée par le Dr Paolo Scacciatella, a réalisé pour la première fois en Vallée d’Aoste l’implantation d’un pacemaker « leadless », c’est-à-dire sans sonde : un dispositif de stimulation cardiaque de seulement 25 mm de long et 6 mm de diamètre, inséré directement dans le ventricule droit, sans câbles.

Cette avancée technologique réduit significativement le risque de complications, notamment infectieuses, et améliore le confort du patient. « Ce type d’intervention, réalisable uniquement dans des centres hospitaliers hautement spécialisés, reflète le haut niveau de compétence atteint par notre service de cardiologie », souligne le Dr Scacciatella.

L’opération, effectuée le 22 mai 2025, a été conduite par une équipe d’électrophysiologistes composée des Drs Marcello Giudice et Matteo Vaira, avec l’appui des infirmières Valentina Ferrara et Alessia Pala, et de la technicienne en radiologie Cinzia Villan. Étaient également présents en salle le Dr Scacciatella lui-même ainsi que le Dr Gaetano Senatore, directeur de la Cardiologie de l’hôpital de Cirié, en qualité de superviseur.

Le patient, un homme valdôtain d’environ 50 ans, souffrait de troubles de conduction cardiaque ayant nécessité plusieurs interventions antérieures et le retrait de sondes infectées. L’intervention a permis une alternative moins invasive, plus sûre et durable.

Mais les innovations ne s’arrêtent pas là : « Notre service se prépare à réaliser une première ablation transcatheter de fibrillation auriculaire par technologie PFA (Pulsed Field Ablation), une technique de dernière génération, plus sélective et moins invasive », annonce encore le Dr Scacciatella.

Le service d’électrophysiologie, animé par les Drs Giudice et Vaira avec le soutien clinique de la Dr Bruna Catuzzo, constitue un véritable fleuron de la santé valdôtaine. Avec près de 400 implantations par an (pacemakers, défibrillateurs, systèmes de resynchronisation) et plus de 100 ablations pour arythmies complexes, le centre s’affirme au niveau national.

Parmi les projets les plus innovants : le suivi à distance de plus de 1.700 patients équipés de dispositifs implantables, grâce aux technologies de télémédecine et d’intelligence artificielle, géré par les techniciens Marco Quarello et Daniela Lazzaron.

Enfin, la collaboration active avec des centres d’excellence nationaux – tels que l’Hôpital Ordine Mauriziano de Turin et l’IRCCS San Raffaele de Milan – renforce encore la qualité des soins et la formation continue de l’équipe médicale.

Avec cette avancée, l’électrophysiologie et l’arythmologie d’Aoste confirment leur rôle de référence dans le traitement des pathologies cardiaques au sein d’une région résolument tournée vers l’innovation médicale.