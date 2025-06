À Morgex, l’enfance rencontre la nature : deux journées entre albums illustrés, imagination et écocritique

L’imaginaire au service de l’écologie et de la lecture : Morgex devient capitale des albums illustrés

Les samedi 28 et dimanche 29 juin, le village de Morgex devient un carrefour culturé et sensible pour les enfants, les familles, les éducateurs et tous les passionnés de littérature jeunesse. Deux journées exceptionnelles, « Voir l’invisible » et « Forêts de papier », viennent clore le cours universitaire de perfectionnement intitulé « Albums illustrés et nature. Entre images et imaginaires », lancé en février dernier par l’Université de la Vallée d’Aoste. Un parcours qui a rassemblé une quarantaine de professionnels venus de toute l’Italie autour d’un objectif commun : réconcilier l’éducation à la lecture et l’éducation à la nature.

La première journée, « Voir l’invisible. Idées, pratiques et voix pour une approche écocritique de la littérature jeunesse », s’adresse aux professionnels de l’enseignement, de la médiation, de l’édition, des bibliothèques mais aussi à toute personne curieuse d’un regard critique et écologique sur les livres pour enfants.

À partir de 10h, l’Auditorium communal (Viale del Convento) accueille un colloque public. Après les salutations de Giulia Radin (Fondation Sapegno) et de Fabrizio Bertolino (Université de la Vallée d’Aoste), plusieurs voix expertes viendront nourrir la réflexion :

Maria Teresa Trisciuzzi (Université libre de Bolzano) explorera le thème de l’enfance et de la métamorphose ;

Roberta Grandi (Université de la Vallée d’Aoste) abordera les biographies illustrées de femmes botanistes ;

Irene Penazzi, illustratrice, partagera son regard d’artiste sur le paysage dessiné.

L’après-midi (15h–17h30), cinq ateliers en petits groupes auront lieu à la Fondation Sapegno (Place de l’Archet, 6) :

muséographie poétique avec Evelise Obinu ;

promenades contées avec Simone Baracetti ;

dessin naturaliste avec Irene Penazzi ;

initiation à la bande dessinée avec Erika Centomo ;

micro-biographies d’enfants de papier avec Fabrizio Bertolino.

Réservations jusqu’au 20 juin à l’adresse : albienatura@univda.it

La journée se terminera à 18h avec un spectacle de théâtre de narration intitulé « Dans les abysses de la mer. Histoires et découvertes de Sylvia Earle » – une performance visuelle et musicale proposée par Emanuele Ortu et Evelise Obinu, inspirée de la vie de la célèbre océanographe américaine, militante de la protection des océans.

La matinée du dimanche 29 juin est dédiée aux enfants de 3 à 10 ans, avec « Forêts de papier. Explorations entre albums illustrés et nature », une série d’activités gratuites et ludiques dans deux parcs de Morgex :

Parc de la Lecture (Viale Lungo Dora, SR39)

Parc Chef-lieu (Viale Abbé Cerlogne, 2)

De 10h30 à 12h30, les enfants pourront expérimenter des ateliers sensoriels et créatifs : découverte des racines, jeux sonores en forêt, exploration du corps dans le paysage, traces d’animaux, ou encore une immersion dans le conte de Petit Chaperon Rouge, réinventé par l’imaginaire collectif.

Inscriptions avant le vendredi 27 juin à 18h sur www.sapegno.it

En cas de pluie, les activités seront déplacées dans la Bibliothèque comprensoriale (via Gran S. Bernardo 34) et la Tour de l’Archet (Place de l’Archet, 6).

Le professeur Fabrizio Bertolino, directeur du cours universitaire, rappelle l’ambition du projet :

« Ce parcours naît de la rencontre entre différentes compétences – illustration, éducation, recherche, médiation – pour mettre en lien littérature jeunesse et éducation en nature ».

Giulia Radin, directrice de la Fondation Sapegno, ajoute :

« Morgex est la seule commune valdôtaine labellisée Città che legge depuis 2021. Son Parc de la Lecture, inauguré en 2020, a inspiré des villes créatives de l’UNESCO comme Óbidos et Lviv. Ce réseau local entre école, bibliothèque, fondation et commune est un modèle pour faire sortir les livres des murs traditionnels ».

Événement organisé par :

Université de la Vallée d’Aoste, Fondation Sapegno, Sovraintendance aux études, Coopérative Tuttestorie (Cagliari), Association culturelle 0432 (Tarcento)

Avec le soutien de : Commune de Morgex, Système bibliothécaire valdôtain, WEEC Italia – Éducation Durable