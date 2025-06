Attribution de bourses d'étude en faveur des familles au titre des dépenses liées a l'instruction

L’Assessorat des Activités et des biens culturels, du Système éducatif et des Politiques des relations intergénérationnelles annonce qu’ont été approuvés les critères d’attribution des bourses d'étude couvrant les dépenses des familles liées à l’instruction – telles que les services de transport, l’achat d’équipement informatique, de matériel didactique, même à soutien des élèves atteints des troubles spécifiques de l’apprentissage, et de papeterie, pour l’année scolaire 2024/2025.

Lesdites bourses sont destinées aux élèves des écoles primaires et secondaires du premier et du deuxième degré ainsi qu’aux élèves du système de « Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) », selon les barèmes établis par le règlement.

La date d'échéance de la demande est fixée au mardi 30 septembre prochain.

La documentation et le formulaire de demande télématique seront disponibles auprès du suivant link dès le 16 juin prochain.

Les demandes seront envoyées seulement par voie télématique et on pourra rejoindre le bureau URP par téléphone de 9.00 heures jusqu’à 12.00 heures au n. 0165/273591 ou bien envoyer un courriel à la boîte aux lettres électroniques urp@regione.vda.it.

Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés peuvent s'adresser à la Structure Politiques de l’éducation par téléphone de 9.00 heures jusqu’à 12.00 heures - tél. 0165-275851 et 275853, ou bien envoyer un courriel aux suivantes boîtes aux lettres électroniques: f.mathiou@regione.vda.it ou i.fois@regione.vda.it.