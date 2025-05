L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénétationnelles informe que vendredi 30 mai 2025, à 18 heures, l’Hôtel des États d’Aoste accueillera la présentation de l’exposition Habiter et nommer l’espace. Resté et boudzé.

Habiter et nommer l'espace Resté et boudzé est le titre de l'exposition réalisée par le Centre d’études francoprovençales de Saint-Nicolas (CEFP) sur la base des recherches en anthropologie de l'espace conduites par Christiane Dunoyer à partir de 2017 et c’est le thème de la 63e édition du Concours Cerlogne (Aoste 5-6 juin 2025), thème choisi pour encourager et stimuler la connaissance du territoire à travers la sollicitation des nombreuses facultés humaines (sensorielles, cognitives, logiques, mnémoniques).

« L’Assessorat - affirme l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz – a le plaisir de présenter cette exposition qui rappelle le thème de la 63e édition du Concours Cerlogne. La participation au Concours implique un travail collectif étalé sur l’ensemble de l’année scolaire, permettant d’éveiller les élèves au francoprovençal et de les amener à approfondir les nombreux points du thème, selon une approche interdisciplinaire qui facilite la création de liens, ainsi que le transfert de connaissances et d'habiletés entre les disciplines ».

L’exposition nous montre que si la relation territoire-langue-locuteur est propre à toutes les sociétés humaines, les représentations de l’espace constituent l’un des domaines où il est possible d’observer le plus de variations dans la pensée humaine.

À la lumière des études innovantes de grammaire spatiale initiées par Stephen C. Levinson, le francoprovençal a pu être ciblé en tant qu’exemple rare de persistance d’anciens systèmes de référence spatiale au cœur de l’Europe. Les recherches, concentrées dans un premier temps sur les locuteurs de francoprovençal, se sont par la suite étendues aux communautés walser de Gressoney et d'Issime, en nous permettant ainsi d'établir des similitudes intéressantes qui ouvrent de nouvelles perspectives de recherche en matière d'anthropologie et de cognition spatiale dans l'aire alpine.

L’exposition, itinérante, présentée à Saint-Nicolas, Hône et Morgex, sera inaugurée en Suisse à Hérémence le vendredi 4 juillet à 18 h 30.

Horaire : du mardi au dimanche, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

L’exposition, dont l’entrée est gratuite, sera ouverte jusqu’au 29 juin 2025.