Quand Fratelli d’Italia joue au téléphone sans fil avec Rome. Zone franche d’idées… ou zone franche de coordination ?

Ah, la magie du copier-coller ! Cette technique si prisée des lycéens en détresse semble avoir fait des émules jusque dans les rangs de Fratelli d’Italia. L’Union Valdôtaine, qui n’a pas pour habitude de mâcher ses mots, s’en amuse — et s’en indigne — dans un communiqué qui fleure bon la perplexité moqueuse.

Le scénario ? Un élu valdôtain dépose à Rome une proposition de loi pour instituer une zone franche en Vallée d’Aoste. Rien de nouveau sous le Mont Blanc, puisque cette même idée avait déjà fait l’objet d’un vote du Conseil régional… quelques mois plus tôt.

Et ce n’est pas un cas isolé : déjà en 2023, une autre brillante idée, celle de garantir une représentation européenne à la Vallée, avait subi le même sort. Version originale signée Manes, version photocopiée par un député FdI : mêmes intentions, même rédaction, même indifférence face au fait que tout cela existait déjà.

Alors, que se passe-t-il ? Un jeu de rôles inversés ? À Aoste, on ignore ce qui mijote à Rome ? À Rome, on ne lit pas les délibérations du Conseil régional ? On pourrait presque croire que Fratelli d’Italia joue au jeu du “Qui fait quoi” en mode aveugle, tandis que Forza Italia – fantôme politique dans le Conseil – tente de s’accrocher au train électoral par procuration, espérant grappiller quelques voix au marché de la démagogie.

Le plus savoureux reste peut-être la conclusion piquante de l’Union Valdôtaine : “À l’école, ceux qui copient obtiennent une note bien connue : ‘non classifié’.”

Un clin d’œil ironique qui laisse entendre que certains députés auraient sans doute besoin d’un rappel… sur le fonctionnement du fédéralisme et de la coordination politique.

En attendant, si Fratelli d’Italia voulait vraiment soutenir la Vallée d’Aoste, peut-être pourraient-ils commencer par se synchroniser… entre eux ? Parce qu’à force de se recopier dans le vide, c’est toute la crédibilité qui tombe en zone… franchement trouble.