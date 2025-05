Les 70 ans de Paradisia, le Jardin Botanique du Parc National du Grand Paradis

Le Jardin Botanique Alpin Paradisia fête ses 70 ans et s’apprête à rouvrir ses portes au public à partir du 1er juin. Situé à 1700 mètres d’altitude, au cœur du Parc National du Grand Paradis, à Valnontey (Cogne), Paradisia est l’un des jardins botaniques alpins les plus importants d’Italie. Fondé en 1955, il a pour mission de protéger, étudier et faire découvrir la biodiversité botanique exceptionnelle des Alpes.

L’année 2025 marque une étape importante dans son histoire, avec un programme riche en activités et initiatives destinées à célébrer sept décennies de recherche et de diffusion scientifique.

Paradisia n’est pas seulement un jardin botanique, c’est un véritable patrimoine partagé, un lieu de rencontre entre science, nature et communauté, qui raconte l’histoire et l’engagement du Parc pour la protection et la valorisation de la biodiversité végétale.

La saison débute dans la vallée de Cogne avec un colloque scientifique dédié à la flore alpine : Alpine flora: biodiversity and conservation (https://www.pngp.it/alpineflora2025), prévu les 5, 6 et 7 juin. Cette rencontre de trois jours est ouverte à tous, avec des conférences scientifiques, une visite guidée du Jardin et une randonnée collective.

Le dimanche 29 juin, un événement institutionnel aura lieu à Paradisia, avec plusieurs personnalités liées au Jardin qui interviendront sur son passé et son avenir. La présentation de l’installation artistique Le Battement de la Vie et la lecture de deux poèmes dédiés au Jardin, écrits par les poètes du Cercle du Chardon, sont également au programme. La journée se poursuivra par une promenade guidée avec les conservateurs du Jardin botanique et un apéritif réservé aux inscrits. Dans le cadre du festival Musique au Grand Paradis : Racines et Résonances, un concert intitulé Entre baroque et modernité : un voyage musical avec le Quatuor « Franco Rossi » des violoncellistes de la Scala est prévu à 14h.

En juillet, le dimanche 13, Paradisia accueillera le spectacle théâtral Lichens, une création live d’Alessandra Celesia, en collaboration avec le consortium des opérateurs touristiques de Cogne.

Le vendredi 18 juillet, la saison scientifique du Parc se poursuit avec une nouvelle séance dédiée à la migration dans la nature. La matinée commence par une visite ludique pour enfants organisée par l’ETS BioMA, incluant l’observation au microscope de graines récoltées dans le Jardin. Suivra la conférence Plantes en limite, avec des chercheurs du Musée civique de Rovereto, accompagnée d’un court documentaire. Le dimanche 27 juillet sera consacré à la poésie avec Poèmes pour le Parc : une rencontre ouverte avec le Cercle littéraire du Chardon, où des poètes déclameront leurs créations dispersées dans le Jardin, offrant aux visiteurs une expérience unique.

En août, en partenariat avec le consortium touristique de Cogne, Paradisia présentera ASTREO musique et étoiles, une performance musicale de Christian Toma et Combin en musique. Des intervenants du Parc parleront aussi de l’importance de l’obscurité dans l’écologie des espèces.

Tout l’été, les vendredis matin, l’association BioMA, en collaboration avec le personnel du Jardin, proposera des ateliers éducatifs pour enfants et adolescents autour de la flore alpine, des fleurs, graines et oiseaux, mêlant nature et méthode scientifique.

Un peu d’histoire

Le Jardin Botanique Alpin Paradisia, situé à Valnontey (commune de Cogne), s’étend sur environ 10 000 m² à 1700 m d’altitude, dans un cadre naturel exceptionnel au pied du massif du Grand Paradis. Il accueille environ 1000 espèces différentes, issues de graines récoltées dans la nature ou échangées avec plus de 300 jardins botaniques à travers le monde. Il met aussi en valeur des milieux naturels reconstitués (pseudo-steppe, tourbière, alnetum, etc.) et une exposition géologique illustrant les roches caractéristiques de la vallée de Cogne.

Fondé en 1955 grâce au Conseil d’Administration du Parc, Paradisia célèbre cette année ses 70 ans, ce qui en fait l’un des plus anciens jardins alpins. Son premier conservateur, Silvio Stefenelli, sous la direction scientifique du professeur Bruno Peyronel, a posé les bases de la recherche botanique, notamment sur les plantes médicinales de haute montagne. Puis, Laura Poggio a dirigé le Jardin pendant plus de 30 ans, jusqu’en 2021, contribuant à son développement et à son rayonnement.

Aujourd’hui, Paradisia allie recherche, éducation environnementale et sensibilisation à la biodiversité alpine, grâce au soutien constant de la Région Autonome Vallée d’Aoste et en collaboration avec la Fondation Gran Paradis.

Lab Paradisia

Ouvert tous les jours du 1er juin au 14 septembre 2025, avec possibilité de visites autonomes ou guidées.

Réservation recommandée mais non obligatoire.

Horaires : ouverture à 10h, fermeture à 17h30 en juin et septembre, à 18h30 en juillet et août.

Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30.

Tarifs : plein tarif 3 €, tarif réduit étudiants 1,50 €. Gratuit pour les résidents des communes du Parc, enfants de moins de 10 ans, personnes handicapées et leurs accompagnateurs, ainsi que les guides de montagne.

Contacts : info.paradisia@pngp.it – mobile : 347 4302875.

Tous les événements liés à Paradisia sont consultables sur :

https://www.pngp.it/paradisia