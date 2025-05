Lavoro, dignità e futuro: la Valle d’Aosta alza la testa

In un'epoca in cui lavorare non basta più per vivere dignitosamente, la Valle d’Aosta sceglie di alzare l’asticella. Nel giorno dedicato a chi il lavoro lo crea, lo cerca o lo difende, l’Assessore regionale Luigi Bertschy lancia un messaggio chiaro: i buoni dati occupazionali non devono farci dimenticare le sfide aperte, prima fra tutte quella salariale. Il Primo Maggio diventa così occasione non solo di celebrazione, ma di impegno collettivo verso un obiettivo condiviso: garantire a tutti un lavoro sicuro, ben retribuito e capace di generare valore umano oltre che economico.

Il messaggio dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, in occasione della Festa del Lavoro:

"Oggi celebriamo il Primo Maggio, una giornata che ci invita a riflettere sul valore del lavoro e sul ruolo centrale che esso occupa nella vita di ognuno di noi.

In Valle d’Aosta registriamo dati sull’occupazione molto positivi che ci pongono tra le migliori regioni in Italia.

Tuttavia, non dobbiamo accontentarci di questa situazione locale favorevole perché i dati rilevati da Eurostat delineano un quadro italiano non rassicurante: nonostante l’occupazione registri uno dei tassi più elevati dell’ultimo decennio, il livello delle retribuzioni rimane decisamente più basso rispetto alla media europea. Un lavoratore su quattro è un “lavoratore povero”, anche se a tempo pieno. Nei giorni scorsi, lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato la necessità di affrontare con serietà la questione salariale.

Il vero obiettivo quindi deve essere quello di garantire un lavoro di qualità a ogni persona, in ogni fase della sua vita.

Un lavoro di qualità significa sicurezza, dignità e retribuzioni giuste, perché ogni lavoratore ha diritto non solo al "giusto", ma anche al "dovuto" stipendio. Questo principio deve guidare ogni iniziativa volta a migliorare il nostro sistema economico.

Ed è con questo intento che nel 2023 abbiamo proposto a tutte le parti sociali, anticipando il quadro che Eurostat oggi presenta, la firma del documento “Alleanza per il lavoro di qualità nella Regione autonoma Valle d’Aosta”.

Un patto attraverso il quale stiamo insieme lavorando ad iniziative concrete finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro nei diversi contesti produttivi del nostro territorio e renderlo attrattivo.

Nel prossimo mese di giugno si terrà un evento dedicato all'attrattività del lavoro, dove illustreremo le opportunità, i servizi e i benefici disponibili per i lavoratori e le aziende. Sarà un momento per mostrare la capacità del nostro territorio di attrarre forza lavoro, anche da altre regioni, con l'obiettivo di far crescere la nostra comunità.

Continuiamo a credere che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini si possa costruire un futuro in cui il lavoro sia non solo un diritto, ma anche occasione di crescita e soddisfazione per tutti.

Buon Primo Maggio!"