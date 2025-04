Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Brissogne, di Grand-Pollein, di Saint-Barthélemy, di Les Fleurs e della Valle del Lys

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

- per consentire l’esecuzione dei ripristini definitivi correlati alla estensione della rete gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 15 di Brissogne, nel Comune di Brissogne, tra il km 0+150 (ponte sulla Dora) e il km 0+710 (in prossimità del campo sportivo di Brissogne), dalle ore 8.00 di lunedì 5 maggio alle ore 18.00 di venerdì 30 maggio 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato e domenica esclusi(MAP).

- per consentire l’esecuzione dei ripristini definitivi correlati alla estensione della rete gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 35 di Grand-Pollein, nel Comune di Brissogne, tra il km 3+850 (località Chez-les-Volget) e il km 5+320 (in prossimità del ponte sul torrente Les Laures), dalle ore 8.00 di lunedì 5 maggio alle ore 18.00 di venerdì 30 maggio 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato e domenica esclusi (MAP).

- per consentire i lavori di ripristino urgente dell’infrastruttura sotterranea danneggiata da scavi, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 36 di Saint-Barthélemy, nel Comune di Nus, tra il km 10+085 e il km 10+165, fino a giovedì 26 giugno 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00(MAP).

- per consentire l’ultimazione degli scavi per la posa di una nuova tubazione rete gas metano, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 40 di Les Fleurs, nel Comune di Gressan, dal km 0+000 al km 0+361 in località Capoluogo, e dal km 2.155 al km 2+215 (frazione Moline), dalle ore 8.00 di lunedì 28 aprile alle ore 18.00 di venerdì 30 maggio 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (MAP).

- per consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza del pendio, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 44 della Valle del Lys, nel Comune di Fontainemore, al km 8+900 (località Capoluogo), fino a venerdì 16 maggio 2025, impianto attivo 24 ore su 24, domenica e festivi esclusi (MAP).