Ripristinata la viabilità al km 3+300 grazie a un intervento da 850 mila euro: adeguamento, sicurezza e collaborazione tra enti pubblici e impresa privata

È stata riaperta oggi, giovedì 20 giugno alle ore 12, la Strada regionale n. 29 di Doues, al chilometro 3+300, nel tratto situato nel Comune di Roisan. A comunicarlo è l’Assessorato alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Valle d’Aosta.

L’intervento, del valore complessivo di 850 mila euro, ha permesso l’adeguamento della sede stradale e il miglioramento dei raccordi con la viabilità esistente. Come spiega l’Assessore Davide Sapinet, “i lavori hanno consentito di portare la carreggiata a una larghezza di 6 metri, realizzando murature in pietrame e malta, cordoli in cemento armato e nuove barriere stradali in acciaio”.

Oltre all’adeguamento previsto, si è reso necessario un intervento straordinario a causa dell’evento alluvionale del 17 aprile scorso, che aveva compromesso ulteriormente il tratto interessato. In risposta all’emergenza, sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti, al fine di garantire una ripresa della circolazione in piena sicurezza.

La riapertura avviene in anticipo rispetto al cronoprogramma originario, grazie alla collaborazione sinergica tra l’impresa appaltatrice, la Direzione lavori e le Strutture regionali competenti.