Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Champorcher, Antagnod, Valsavarenche, Saint-Barthélemy, Colle d’Arpy, Cogne e dei Salassi

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

- per consentire i lavori di ripristino degli sbalzi in c.a. della la SR 2 di Champorcher, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere, dal km 1+400 al km 1+850 in località Plan Priod nel Comune di Hône, da mercoledì 25 giugno a venerdì 8 agosto 2025 e da lunedì 25 agosto a venerdì 31 ottobre 2025, impianto attivo 24 ore su 24 (MAP)

- per consentire i lavori di posa cavi elettrici BT, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 2 di Champorcher, dal km 14+636 al km 14+524 in località Castello nel Comune di Champorcher, dalle ore 8.00 di mercoledì 25 giugno alle ore 17.30 di giovedì 31 luglio 2025, esclusi sabato e domenica e festivi (MAP)

- per consentire i lavori di manutenzione straordinaria murature, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 5 di Antagnod, al km 4+500 in località Bisous nel Comune di Ayas, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 da mercoledì 25 giugno a giovedì 31 luglio 2025, esclusi sabato, domenica e festivi (MAP)

- per consentire i lavori di risanamento del viadotto lungo la SR 23 di Valsavarenche, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere, dal km 0+000 al km 0+200 nel Comune di Villeneuve, dalle ore 07.00 di mercoledì 25 giugno alle ore 19.00 di martedì 30 settembre 2025

- per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 23 di Valsavarenche, dal km 16+662 al km 25+750 nel Comune di Valsavarenche, da mercoledì 25 giugno a sabato 19 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 19.00

- per consentire i lavori di realizzazione di uno scavo in minitrincea per la posa di un cavo in fibra ottica, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 36 di Saint-Barthélemy, dal km 6+920 al km 9+600 nel Comune di Nus da mercoledì 25 giugno a sabato5 luglio luglio 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore18.00 (MAP)

- per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 39 del Colle d’Arpy, dal km 5+113 nel Comune di Morgex al km 18+444 nel Comune di La Thuile, da mercoledì 25 giugno a sabato 19 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 19.00

- per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 47 di Cogne, dal km 2+180 al km 2+216 nel Comune di Aymavilles, da mercoledì 25 giugno a sabato 19 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 19.00

- per consentire i lavori di posa di fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 41 dei Salassi, nel Comune di Sarre, dal km 7+560 al km 10+072, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 da giovedì 26 giugno a giovedì 3 luglio 2025 (MAP)