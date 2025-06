Ponte rinato sulla Dora: sicurezza e sviluppo tra Quart e Brissogne

Quart e Brissogne di nuovo unite da un ponte solido, moderno e sicuro. È stato inaugurato mercoledì 25 giugno, alla presenza delle autorità regionali e comunali, il ponte che collega i due Comuni attraversando la Dora Baltea. Un’infrastruttura strategica, costruita nel dopoguerra e oggi completamente risanata grazie a un importante intervento strutturale da 2,4 milioni di euro, che ne ha migliorato sicurezza, accessibilità e funzionalità.

“Questo non è solo un ponte – ha dichiarato l’Assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet – ma un segno tangibile della costante attenzione della Regione alla sicurezza viaria. Abbiamo lavorato nonostante le difficoltà legate all’alluvione del 2024, e oggi restituiamo ai cittadini un collegamento fondamentale, completamente rinnovato e potenziato.”

Il nuovo impalcato in calcestruzzo armato è stato ampliato a 6,50 metri, con l’aggiunta di un marciapiede di 1,50 metri lato ovest. Un accorgimento che ora consente l’incrocio in sicurezza anche dei mezzi pesanti. Il ponte è stato anche adeguato alle nuove normative tecniche, che prevedono carichi del 50% superiori rispetto a quelli originari. E proprio per questo motivo sono stati eseguiti importanti interventi di consolidamento, dal ripristino corticale delle strutture in malta cementizia alla protezione dai cicli di gelo e disgelo, senza dimenticare le nuove barriere stradali e numerosi sottoservizi: fibra ottica, acquedotto, rete elettrica, gasdotto.

Ma la vera novità è anche l’attenzione alla mobilità dolce: il nuovo ponte collega direttamente con la pista ciclopedonale Vélodoire, rendendo più sicuro anche il passaggio di pedoni e ciclisti, soprattutto da e verso Villefranche.

“Investire nelle infrastrutture significa investire nella sicurezza delle persone, nello sviluppo dei territori e nella qualità della vita” ha sottolineato il Sindaco di Brissogne, Bruno Ménabréaz (nella foto a destra), ricordando i disagi temporanei affrontati durante i mesi di chiusura: “Una scelta giusta e lungimirante”.

Anche il Sindaco di Quart, Fabrizio Bertholin (a sn con il collega Menabreaz), ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’opera, richiamando le immagini dell’inaugurazione originaria negli anni Cinquanta:

“Allora fu un evento epocale, oggi sembra un’opera scontata. Eppure, questo ponte racconta la nostra storia e il nostro futuro: è il segno di una comunità che vuole restare connessa, sicura e viva.”

Il progetto fa parte di un più ampio programma di verifica e manutenzione dei 300 ponti e viadotti valdostani, come ha spiegato l’Assessore Sapinet, “un impegno costante, fatto di pianificazione, investimenti e collaborazione tra uffici regionali, imprese e tecnici”.

A chiudere la cerimonia, le parole del Presidente della Regione, Renzo Testolin:

“Con quest’opera, la Regione conferma la volontà di mantenere, migliorare e innovare le proprie infrastrutture. Ma questo ponte è anche un collegamento umano: unisce servizi, scuole, sport e vita quotidiana tra due comunità che condividono lo stesso fiume e lo stesso orizzonte”.

Dove c’è un ponte, c’è futuro. E quello tra Quart e Brissogne oggi è più solido che mai.