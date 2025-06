Coprifuoco di agosto per i mezzi pesanti: nessun divieto per auto e turisti

È ufficiale: anche per l’agosto 2025 tornano le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti, un provvedimento ormai abituale pensato per alleggerire il traffico nei weekend più roventi dell’estate italiana. Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il calendario con date e orari precisi, che prevedono il divieto di circolazione per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate nei momenti critici per l’esodo e il controesodo estivo.

I social e alcuni titoli allarmistici hanno parlato di un “coprifuoco totale”, evocando scenari da lockdown, ma la realtà è molto diversa: nessun divieto di circolazione per auto private, moto, camper o turisti.

📅 Il calendario dei blocchi per i mezzi pesanti

Ecco le giornate in cui i camion dovranno restare fermi:

1 agosto – 16:00 - 22:00

2 agosto – 08:00 - 22:00

3 agosto – 07:00 - 22:00

8 agosto – 16:00 - 22:00

9 agosto – 08:00 - 22:00

10 agosto – 07:00 - 22:00

15 agosto (Ferragosto) – 07:00 - 22:00

16 agosto – 08:00 - 16:00

17 agosto – 07:00 - 22:00

23 agosto – 08:00 - 16:00

24 agosto – 07:00 - 22:00

30 agosto – 08:00 - 16:00

31 agosto – 07:00 - 22:00

Il blocco riguarda esclusivamente i veicoli commerciali e industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Sono esclusi i veicoli che trasportano merci deperibili, medicinali o carburanti in situazioni d’emergenza.

La misura, confermata dal Ministero, ha lo scopo di tutelare la sicurezza stradale e favorire la fluidità del traffico nelle giornate in cui milioni di italiani si spostano per raggiungere le mete di villeggiatura.

Chi parte per le vacanze potrà farlo liberamente: nessuna limitazione per i mezzi privati, nessuna multa o divieto per chi si mette in viaggio con la propria famiglia. Anzi, il blocco dei mezzi pesanti dovrebbe rendere il viaggio più scorrevole.

Nonostante i titoli sensazionalistici, non si tratta di un coprifuoco generalizzato. La circolazione sarà pienamente consentita per i cittadini, anche in moto o in bici. È una misura già nota agli addetti ai lavori e applicata ogni estate per alleggerire i nodi del traffico autostradale.

Nessun arresto forzato, nessuna clausura agostana: il blocco esiste, ma è mirato e circoscritto. Se viaggiate leggeri, non c’è nulla da temere. Magari un po’ di traffico lo risparmiamo davvero.