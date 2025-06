Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Champorcher, Antagnod, Valsavarenche, Saint-Barthélemy, Colle d’Arpy, Cogne e dei Salassi

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

- per consentire i lavori di ripristino dell’asfalto conseguenti ad interventi urgenti per la riparazione di un cavo telefonico in località Lillaz, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 14 di Saint-Marcel, in corrispondenza della rotonda al km 0+530 nel Comune di Saint-Marcel, da oggi, venerdì 27 giugno, a martedì 1° luglio 2025, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (MAP)

- per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 19 di Pollein, dal km 1+000 al km 1+150 nel Comune di Charvensod, da lunedì 30 giugno a mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (MAP)

- per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 24 di Rhêmes, dal km 2+000 in località Tache al km 13+000 nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame, da lunedì 30 giugno a mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 19.00

- per consentire i lavori di spostamento linea BT, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 33 del Col di Joux, dal km 1+1000 al km 1+200 in Viale IV Novembre nel Comune di Saint-Vincent, da lunedì giugno a venerdì 11 luglio 2025, impianto attivo 24 ore su 24, esclusi sabato, domenica e festivi (MAP)

- per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, è istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 34 dell’autoporto, dal km 2+030 al km 2+230 nel Comune di Pollein, da lunedì 30 giugno a mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (MAP)

- per consentire i lavori di posa cavi in fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 45 della Val d’Ayas, dal km 7+523 in località Corliod al km 10+086 in località Quincod nel Comune di Challand-Saint-Anselme, dalle ore 8.00 di martedì 1° luglio alle ore 24 di giovedì 31 luglio 2025, esclusi sabato, domenica e festivi (MAP)

- per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, a seconda dell’avanzamento del cantiere lungo la SR 46 di Valtournenche, dal km 17+650 al km 17+760 nel Comune di Valtournenche, da lunedì 30 giugno a giovedì 31 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, esclusi sabato, domenica e festivi (MAP)