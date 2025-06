Cogne isolata da due frane: paura nella notte, turisti bloccati in auto

Due frane hanno interrotto nella notte tra domenica e lunedì la strada regionale 47 di Cogne, isolando di fatto la località turistica a pochi giorni dal clou della stagione estiva. I movimenti franosi si sono verificati tra il ponte di Chevril e la frazione di Vieyes, coinvolgendo un’auto che si è ritrovata intrappolata tra i due fronti di detriti.

Fortunatamente, i passeggeri a bordo del veicolo non hanno riportato ferite. Il Soccorso alpino è intervenuto immediatamente per supportare le operazioni, mentre il recupero via terra è stato portato a termine dai Vigili del Fuoco, che hanno evacuato i malcapitati fino ad Aymavilles, dove sono stati accolti in sicurezza.

Al momento, la SR 47 resta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sono in corso i sopralluoghi da parte dei tecnici per valutare la stabilità del versante e l’entità del movimento franoso. Solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro delle condizioni e delle tempistiche per la riapertura della strada.

La notizia ha suscitato forte preoccupazione tra operatori turistici e residenti. “Siamo alla vigilia di luglio, con strutture ricettive già piene e prenotazioni che rischiano di saltare. Un isolamento proprio ora sarebbe un colpo durissimo”, commenta un albergatore della zona.

Oltre all’impatto economico, si pone anche un problema di sicurezza e accessibilità in caso di emergenze. Cogne, come noto, è servita da un’unica arteria viaria. Eventi come quello di questa notte mettono in luce, ancora una volta, la fragilità del collegamento e la necessità di una riflessione più ampia sulla sicurezza del territorio.