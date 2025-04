Ricordando Serafino Bertalotto

A 85 anni, Serafino Bertalotto di Perosa Argentina ha concluso il suo laborioso e doloroso cammino terreno. E' stato un operaio puntuale, un contadino esperto, un amico sincero, un marito amorevole per Gemma e un papà speciale per Stefania.

In gioventù aveva lavorato in Francia e ricordava con orgoglio il periodo in cui era capo reparto, chef d'equipe, capace di coordinare con equità tanti dipendenti di differenti nazionalità.

In seguito, era tornato in Italia per il servizio militare. Aveva sposato Gemma ed era rimasto in Val Chisone. Cattolico convinto, mostrava sempre con gioia la Medaglia di Papa Giovanni XXIII.

Ha sofferto molto prima di lasciarci, accudito con amore paziente da Gemma e da tante persone che gli volevano bene e lo stimavano. Per i miei genitori, Ilda e Giorgio, Serafino era un amico storico, solido e affidabile.

Un forte abbraccio a Gemma e Stefania. Arrivederci, Serafino. Dio è Amore