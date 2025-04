Irma Moro è la nuova presidente dell’Avis regionale

È Irma Moro la nuova presidente dell’Avis regionale Valle d’Aosta.

L’ha eletta ieri sera, per acclamazione, il Consiglio regionale Avis, riunito per eleggere il nuovo Presidente dopo le elezioni che hanno portato al rinnovo dell’organismo.

Irma Moro è diventata donatrice nel 1990 e dal 1993 è entrata a far parte del direttivo della comunale di Châtillon come responsabile del gruppo di Saint-Vincent. Ha ricoperto inoltre il ruolo di revisore dei conti e consigliere nella stessa comunale. Presidente dell’Avis Châtillon dal giugno 2022.

“Sono estremamente convinta che il dono del sangue e del plasma vada ogni oltre confine o differenza, quando doniamo, doniamo una parte di noi stessi che può fare la differenza nella vita di qualcun altro, è un atto d'amore che va oltre ogni altra cosa. La sensazione di aver aiutato una vita dando una speranza per un futuro migliore è un regalo impagabile"

“Ringrazio i consiglieri regionali per la fiducia accordatami. È con umiltà che mi prendo questo impegno importante che spero, con l’aiuto di tutti, di svolgere al meglio. È una responsabilità importante che cercherò di affrontare con impegno e passione così come avvenuto fino ad adesso all’interno dell’Avis comunale di Châtillon. Ringrazio per il lavoro svolto l’Esecutivo uscente e in particolare la presidente uscente Ingrid Brédy con la quale avremo modo di confrontarci nel corso del suo mandato di consigliere nazionale.”

“Sono diverse le sfide che ci attendono e solo con il lavoro di squadra riusciremo a raggiungere gli obiettivi. Un lavoro che deve essere, mi preme ribadirlo, di tutti gli avisini e non solo dell’Esecutivo regionale.”

Gli altri componenti dell’Esecutivo per il quadriennio 2025-2028: Vice presidente vicario Mara Bionaz (Avis Val d’Ayas), segretario Matteo Del Col (Avis Giovani), tesoriere Letizia Di Vita (Avis Aosta), consigliere Annalisa Marguerettaz (Avis Aosta).