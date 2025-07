Incendio alla discarica di Brissogne

La centrale unica del soccorso segnala che nella notte del 2 luglio si è verificato un incendio presso un capannone nella discarica di Brissogne.

Alle 00:17 i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la segnalazione iniziale e si sono immediatamente attivati per verificare se all’interno fossero presenti lavoratori e per comprenderne l’estensione.

È quindi scattata la macchina dei soccorsi: la comunicazione è stata trasmessa al sindaco, alla Questura, ai Carabinieri di Aosta, ai servizi di ambulanza, a SAV e RAV, e all’ARPA per gestire eventuali ricadute ambientali.

I Vigili del Fuoco e le squadre addette hanno concluso le operazioni e domato l'incendio alle 03:30 e ora si trova in fase di bonifica e messa in sicurezza.



Nessuna segnalazione di feriti o persone coinvolte.

Le fiamme hanno interessato principalmente materiale all’interno del capannone, senza interessare la totalità della discarica.