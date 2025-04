La Presidenza della Regione comunica che è in programma per giovedì 17 aprile, alle ore 20.30, al Cinéma Théâtre De la Ville di Aosta, la proiezione del filmato “I volti e il Cuore” di Daniele Camisasca, realizzato nell’ambito delle iniziative organizzate per il 50° anniversario del soccorso alpino valdostano.

Inizialmente previsto a Palazzo regione, l’evento è stato spostato al De la Ville per poter rispondere alle numerose richieste di partecipazione. L’ingresso è libero.

Trailer