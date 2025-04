Forza Italia Valle d’Aosta rafforza la squadra: nuovi responsabili per dare voce ai vari settori

Forza Italia Valle d’Aosta continua a costruire, passo dopo passo, una presenza politica radicata e capace di intercettare le sfide reali del territorio. Oggi il coordinatore regionale Emily Rini ha ufficializzato la nomina dei nuovi responsabili dei dipartimenti locali, un tassello strategico nel percorso avviato con il primo congresso regionale e che ora prende sempre più forma.

“Questa è una squadra di cui siamo molto orgogliosi”, ha affermato Rini, affiancata dai vicecoordinatori Silvestro Mancuso e Salvatore Cavallaro. “Donne e uomini capaci, seri, competenti, che mettono a disposizione il proprio sapere e le proprie esperienze per dare risposte concrete alla nostra comunità”.

E i temi affidati ai nuovi responsabili raccontano molto dell’attenzione che Forza Italia vuole riservare al presente e al futuro della Valle. Alla guida del dipartimento Affari esteri e Politiche UE c’è Gian Paolo Meneghini, che con la sua esperienza mira a rafforzare il ponte tra la regione e l’Europa. Sul fronte degli Affari legislativi, l’avvocato Corinne Margueret sarà il punto di riferimento per le questioni normative, mentre in ambito Ambiente e Territorio è stato scelto Domenico Mamertino, con l’obiettivo di coniugare sviluppo e sostenibilità.

La voce delle imprese sarà portata avanti dall’ingegner Giovanni Amoroso, nuovo referente per le Attività produttive e la tutela delle imprese, e quella degli animali sarà difesa da Tatiana Tigani, alla guida del settore Benessere animale. Un’attenzione etica e sociale si riflette anche nell’incarico a Giuseppe Mammoliti per la Bioetica e i diritti umani, mentre per affrontare il tema sempre delicato dell’abitare, Girolamo Giofrè sarà responsabile di Casa ed edilizia residenziale pubblica.

Il settore Difesa sarà seguito dall’avvocato Katia Guidi, mentre il dottor Roberto Silvio Di Francesco coordinerà le politiche per la Disabilità e il sociale, un ambito che richiede ascolto e visione. In tema di energia e transizione verde, è l’ingegner Dario Ferrero il nuovo riferimento per il dipartimento Energia, mentre Silena Vuillermoz si occuperà della Famiglia, valorizzando le politiche di sostegno ai nuclei familiari.

Sul piano educativo e formativo, Angelica Accurso guiderà il dipartimento Formazione, mentre la scuola e l’istruzione sono affidate alla dottoressa Gabriella Patacchini. Le infrastrutture e i lavori pubblici vedranno impegnato l’architetto Sergio Russo, mentre Fausto Renna si occuperà del settore Lavoro, con un focus sul rilancio dell’occupazione.

Non poteva mancare un’attenzione specifica alla Montagna, vero cuore identitario della Valle, affidata a Massimo Chatrian, così come alla Sanità, dove opererà il dottor Marco Patacchini, chiamato a seguire un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza. L’anima solidale del partito sarà rappresentata da Patrizia Tabor, responsabile della Solidarietà, mentre lo Sport sarà seguito da Annunziato Cordiano.

Due ambiti strategici come i Trasporti e il Turismo saranno guidati rispettivamente dall’avvocato Salvatore Cavallaro – che è anche vicecoordinatore – e dalla dottoressa Anna Maria Ciardi, con l’intento di rilanciare la mobilità sostenibile e valorizzare il patrimonio naturale e culturale della regione. Infine, il ruolo di sentinella attiva sarà affidato a Mostafa Moutazakki, nuovo responsabile della Tutela dei consumatori, una figura chiave in un contesto dove diritti e consapevolezza sono sempre più centrali.

Queste nomine rappresentano un messaggio chiaro: Forza Italia vuole essere presente, concreta, competente. Lo conferma anche l’impegno del partito ad ampliare ulteriormente la squadra nelle prossime settimane, per affrontare con maggiore forza e pluralità le sfide che attendono la politica locale.

In un tempo in cui spesso i partiti sono percepiti come lontani, questo lavoro di costruzione paziente e tematica dimostra che si può fare politica partendo dai bisogni, valorizzando le competenze e mettendo al centro il territorio. Un progetto che, se mantenuto coerente, può davvero contribuire a ricucire il legame tra istituzioni e cittadini.