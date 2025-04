A Pasqua sostieni Emergency con la “Colomba di pace” per curare le vittime della guerra

Donare un simbolo di pace ad amici e familiari in occasione della Pasqua e sostenere l’impegno di EMERGENCY per le vittime di guerra nei Paesi in cui opera (Gaza, Ucraina, Sudan, Afghanistan, Iraq). Si può raggiungere questo doppio obiettivo acquistando la “Colomba di pace” dell’ONG che sarà presente dal 10 al 13 aprile in Valle d’Aosta. Un gesto semplice e immediato che andrà a finanziare gli ambulatori di EMERGENCY e le sue strutture sanitarie a Gaza e in Ucraina, Afghanistan, Iraq, Sudan.

Il dolce pasquale è venduto dalle volontarie e dai volontari dell’Ong nella shopper di EMERGENCY, targato R1PUD1A, la campagna dell’Associazione sull’articolo 11 della Costituzione.

La “Colomba di pace” pesa 750 grammi, è decorata da croccanti mandorle intere e granella di zucchero e unisce la sofficità dell’impasto con il profumo intenso degli scorzoni canditi di arance siciliane. Il prezzo è 20 euro.

Sarà possibile acquistare il dolce caratteristico di Pasqua anche online sul sito dal 22 marzo fino al 13 aprile ( https://shop.emergency.it/ ).

In Valle d’Aosta sarà possibile acquistare la “Colomba di pace”:

-Venerdì 11 aprile ad Issogne ,dalle ore 9.00 alle ore 12, in piazza del mercato.

-Sabato 12 aprile a Saint-Vincent ,dalle ore 9.30 alle ore 17.00, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

-Sabato 12 aprile ad Aosta ,dalle ore 9.30 alle ore 17.00, in Place Des Franchises.

Per sapere le piazze nelle quali poter acquistare la “Colomba di Pace” si può consultare il sito: https://www.emergency.it/colomba/ .