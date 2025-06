Saint-Vincent ospita l'atteso evento La Piazza 2025

Conferenza stampa di presentazione La Piazza 2025

“Si trattava di una scommessa, ora segna l’inizio dell’estate”, il Sindaco di Saint-Vincent Francesco Favre ha così descritto la manifestazione La Piazza 2025, che si svilupperà sul territorio del Comune da venerdì 13 a domenica 15 giugno, in apertura della Conferenza Stampa di presentazione svoltasi venerdì 6 giugno presso l’oratorio Santi Maurizio e Vincenzo.

“Finiscono le scuole e a metà giugno questo appuntamento caratterizza l’inizio della stagione turistica - spiega Favre - con la proposta sportiva, ma non solo, anche con l’intrattenimento in piazza. Noi cerchiamo di fornire supporto logistico ed economico. Il territorio per la viabilità, i parcheggi e la logistica si può permettere di accogliere tanta gente. In diversi luoghi i turisti sono mal visti, questa forma di invasione è stata accolta invece con molto favore”.

Walter Pizzurro, Presidente dell’ASD Valdostana (associazione organizzatrice dell’evento) ricorda: “Quando noi siamo anni fa arrivati sul territorio mi ha colpito la frase ‘Diteci di che cosa avete bisogno’. Questo atteggiamento ci ha sempre riempito il cuore e messo in moto. Siamo un’associazione dilettantistica, ma siamo spinti da passione e amicizia. Sono e saranno impegnati circa 50 componenti dello staff. La sfida è in futuro crescere ulteriormente. Un ringraziamento va alla famiglia di Maicol Castelnuovo (a cui è dedicato il Memorial). Tra due settimane saranno 8 anni che non è con noi e ci teniamo a ricordarlo in un momento di festa e partecipazione”.

Il programma sportivo include il Memorial Maicol Castelnuovo, torneo di calcio a 5 a cui prenderanno parte 14 squadre pro (formazioni senza limiti di tesserati) e 16 squadre amatoriali e che si svolgerà da venerdì a domenica, la prima edizione della Volley Cup (che si svolgerà presso l’Oratorio domenica) e il primo torneo di tennis Billia Open (che si svolgerà sabato e domenica presso l’Hotel Billia). Giuseppe Spanò, segretario dell’ASD Valdostana, evidenzia: “L’idea è ampliare la manifestazione a 360 gradi. Con l’aiuto di altre associazioni abbiamo avuto l’opportunità di sviluppare i tornei di pallavolo e tennis. Nel calcio a 5 abbiamo riscontrato una fidelizzazione di molte squadre che hanno confermato immediatamente la loro partecipazione e la presenza di molti giovani”. A proposito di ciò il Parroco di Saint-Vincent Don Lorenzo sottolinea “un grosso afflusso che funge da stimolo a bambini e giovanissimi dell’Oratorio che, man mano che crescono, aspettano di poter raggiungere l’età per iscriversi e partecipare. L’Oratorio è una sorta di destinazione naturale con i suoi spazi e le sue strutture, La Piazza è un’ottima occasione perché riempie questi luoghi. Sono contento quando lo sport, accanto alla naturale voglia di vincere, mantiene il clima di entusiasmo, incontro e condivisione, senza eccessi”.

Il calendario intenso e articolato del week end comincia con un ricco venerdì sera d’intrattenimento in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, comprendente le esibizioni della scuola di danza 4 Dance Institute, della scuola di Danze Caraibiche di Giuseppe e Carmen, del Tango Argentino con Tiziana Ignazzi e Marco Cavalli, del Mago Vinz, la partecipazione della Palestra 51 di Lara Domolo, la presenza di Maura Susanna, reduce dal successo di The Voice Senior, e a chiudere la sfilata curata dallo stilista Fabio Porliod. Nel corso del sabato sera l’animazione e la musica in piazza Cavalieri dei djs de La Pecora Nera, mentre domenica mattina sono previsti i Giochi Medievali, il Truccabimbi e il Salotto dello Sportivo, spazio di confronto con la biologa nutrizionista Giada Macrì, il mental coach Roberto Greco, l’ambasciatore del perdono Marco Sorbara e il primo cittadino di Saint-Vincent Francesco Favre.