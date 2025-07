La telecabina aperta fino a tardi per tre serate d’estate tra eventi, tradizioni e panorami alpini

Tre serate speciali per vivere l’estate ad alta quota in modo diverso. Il 26 luglio, il 2 e il 9 agosto 2025, la telecabina Aosta–Pila prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 23:00, permettendo a residenti e visitatori di raggiungere Pila anche in serata e partecipare a un ricco programma di iniziative culturali, gastronomiche e naturalistiche. In queste date, anche la seggiovia Chamolé resterà in funzione fino alle ore 19:00.

Una scelta che rafforza l’identità di Pila come località accessibile e autentica, capace di unire la natura delle Alpi all’energia della comunità e alla vicinanza con la città di Aosta.

IL PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE

Sabato 26 luglio – Pila Summer Party

Pila Kids Open Day. Corso gratuito di MTB dedicato ai piccoli Bikers. Due giornate dedicate al trasmettere l’amore per la montagna e la passione per la MTB ai più piccoli. Lezioni teoriche e pratiche in collaborazione con i maestri di Aosta Valley Freeride e ThreeSeason, prove di abilità e una divertente competizione. Ritrovo e partenza presso la seggiovia Chamolé alle ore 9.30. Corso dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Attrezzatura richiesta bici ammortizzata e casco. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni - Tel. 0165 521148 - info@pila.it

Il bosco delle meraviglie. Un trekking educativo di 1h e 30 minuti per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Sono disponibili 2 turni alle ore 14.00 e alle ore 16,00. Per info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731/ info@trekking-habitat.com

Sabato 2 agosto – Pila Summer Party

Festa dei Pastori. Pranzo in alpeggio con prodotti tipici e vini locali, mercatini, musica e racconti di tradizione. Un appuntamento storico che valorizza il legame con la vita d’alta quota e la cultura rurale organizzato dalla Proloco di Gressan presso l’alpeggio di Plan de l’Eyve.

Il bosco delle meraviglie. Un trekking educativo di 1h e 30 minuti per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Sono disponibili 2 turni alle ore 14.00 e alle ore 16,00. Per info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731/ info@trekking-habitat.com

Sabato 9 agosto – Pila Summer Party

Lo Martchà di Bouque. IV edizione della fiera dell’artigianato tradizionale. Artigiani al lavoro, bancarelle e laboratori a cielo aperto: un’occasione per respirare l’autenticità valdostana e acquistare manufatti unici nell‘area espositiva presso la località Pila- Gorraz.

Il bosco delle meraviglie. Un trekking educativo di 1h e 30 minuti per scoprire le meraviglie della natura. Durante l'escursione, verrà approfondita la conoscenza delle piante e degli insetti che popolano il bosco, attraverso contenuti didattici coinvolgenti e interattivi. Le escursioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Sono disponibili 2 turni alle ore 14.00 e alle ore 16,00. Per info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 3358118731/ info@trekking-habitat.com

GiocAosta a Pila. Dall’8 all’11 agosto. La “ludoteca di montagna” per bambini e famiglie: giochi da tavolo, laboratori e attività in collaborazione con GiocAosta.

Plenilunio dei mannari con GiocAosta, ore 20,00. Un’esperienza immersiva tra gioco e natura: una partita di Wherewolf al calare del buio, sulla montagna che domina Aosta. Pensato per chi già conosce le dinamiche del gioco, l’evento si distingue per il contesto suggestivo e il percorso d’accesso: appuntamento alle 19 in piazza Chanoux, da cui si raggiunge a piedi la partenza della cabinovia. Dopo un breve tragitto in impianto, si arriva al luogo della partita, immersi nel silenzio della notte e circondati solo dal bosco e dalle stelle. Il rientro è previsto attorno alle 23 alla stazione della cabinovia. Evento su prenotazione: Giocaosta.it.

Tsaven des Etoiles. Un pomeriggio con mercatino della Coldiretti, laboratori didattici, folclore e l’“Agriaperitivo” su prenotazione offerto da Le Vélo, in un’atmosfera di festa dedicata alle famiglie presso la località Pila- Gorraz.

UNA MONTAGNA VIVA, ACCESSIBILE ANCHE IN NOTTURNA

Le aperture straordinarie serali nascono dalla volontà del Consorzio Espace de Pila e di Pila Spa di valorizzare l’incontro tra natura e cultura, e di promuovere un accesso sostenibile e prolungato al territorio. Grazie alla telecabina, in soli 18 minuti si passa dal centro storico di Aosta a un ambiente montano autentico, dove godersi la frescura serale, il silenzio dei boschi e la luce calda del tramonto tra le vette.

Le serate estive di Pila sono pensate per un pubblico ampio e trasversale: famiglie, escursionisti, giovani, viaggiatori curiosi. Tra sport, tradizioni e spettacoli immersivi, ogni appuntamento offre un’occasione per scoprire nuovi orizzonti e vivere la montagna in modo diverso.