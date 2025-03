Samuele Cattarinussi, lauréat de l'édition 2025 du concours Abbé Trèves

L'édition 2025 du concours Abbé Trèves a été remportée par Samuele Cattarinussi, 15 ans de Courmayeur, élève de l'Ecole hôtelière de Châtillon.

Samuele a réalisé une vidéo pour exprimer son attachement au territoire et présenter sa façon d'être "Spontanément Valdôtain", thème du concours dont le but est d’encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française.

Le jury, présidé par François Stévenin et composé de Sylvie Bancod et Giorgia Sordi, a été particulièrement «sensible à la qualité et à l'authenticité de la vidéo de Samuele Cattarinussi, qui a su capter avec sincérité et spontanéité son environnement en intégrant des images en lien direct avec sa vie et ses expériences personnelles. L'approche intime du récit, notamment par la présence à l'écran de Samuele dans sa chambre, a crée une proximité avec le spectateur et facilite son implication. En s'adressant directement à son auditoire, il instaure une relation de confiance qui renforce l'impact de son témoignage.»

Le jeune a été récompensé par une dotation de 2 500 euros pour une formation de haut niveau ou un stage professionnel au sein d’un média dans un pays francophone de son choix.

Le prix lui a été remis lors d'une cérémonie qui s'est tenue le jeudi 31 mars à la Bibliothèque régionale d'Aoste, en présence des organisateurs du concours: le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, le Vice-Président Aurelio Marguerettaz et le Conseiller Secrétaire Corrado Jordan, le Président de la section valdôtaine de l'Union de la presse francophone, Joseph Péaquin, ainsi que la déléguée rectorale à la Coopération européenne et aux relations internationales de l'Université de la Vallée d'Aoste, Teresa Grange.

Ont également reçu une attestation pour leur participation au concours Michela Cane, étudiante en photographie et arts visuels à Bruxelles, et Alessandro Mus, élève de l'École hôtelière de Châtillon.