18 mai : 81e anniversaire de la mort d’Émile Chanoux

Photo: Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste

À l’occasion du 81e anniversaire de la mort d’Émile Chanoux, le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, tiens à rappeler «la portée historique et politique du sacrifice de ce grand homme, mort pour ses idéaux de liberté, de démocratie et d’autonomie.»

«Le 18 mai, nous nous souvenons du martyre d’Émile Chanoux - poursuit le Président -, dont la pensée visionnaire a profondément marqué l’histoire de notre région et continue d’éclairer notre chemin démocratique. Son engagement en faveur d’une Vallée d’Aoste libre, autonome et profondément européenne reste un repère moral et institutionnel pour notre communauté. À travers lui, c’est toute la Résistance valdôtaine que nous honorons, celle qui a défendu la dignité humaine contre toutes les formes d’oppression.»