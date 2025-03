Scopri il Borgo medievale di Donnas: Un viaggio nella storia alle Giornate Fai di Primavera 2025

In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2025, che si terranno sabato 22 e domenica 23 marzo, la Valle d'Aosta accoglie i visitatori con un affascinante itinerario nel borgo medievale di Donnas. Situato lungo la storica strada romana delle Gallie, Donnas è un luogo ricco di storia e di bellezze architettoniche, che raccontano secoli di tradizioni, cultura e vita quotidiana.

Il borgo, che nel Medioevo divenne parte dei domini dei Conti di Savoia, è noto per la sua vivacità e la sua posizione strategica sulla Via Francigena, uno dei principali percorsi di pellegrinaggio medievali. Nel corso dei secoli, Donnas ha visto il passaggio di numerosi commercianti, pellegrini e personaggi illustri, come Napoleone Bonaparte e il Conte Camillo Benso di Cavour. Passeggiando per le sue strette vie, si possono scoprire splendidi esempi di architettura storica, tra cui caseforti, ospedali medievali e lussuosi palazzi signorili come Palazzo Enrielli e Palazzo Perron.

Un punto di particolare interesse è l'antica cappella di Sant'Orso, costruita nel Settecento sul lato occidentale del borgo per proteggere l'abitato dalle inondazioni della Dora. La cappella ospitava la Confraternita del Santissimo Sacramento ed è decorata da affreschi che testimoniano la ricchezza artistica e religiosa dell'epoca.

L'itinerario proposto dalle Giornate Fai di Primavera offre una rara occasione di esplorare un angolo di storia e cultura del nostro paese, immersi in un contesto naturale incantevole e ricco di fascino. Il borgo di Donnas, con la sua atmosfera medievale e la sua straordinaria bellezza, rappresenta una meta ideale per chi desidera scoprire la Valle d'Aosta sotto una luce nuova, tra arte, storia e paesaggi mozzafiato.

Partecipare alle Giornate Fai di Primavera significa non solo visitare luoghi straordinari, ma anche contribuire alla conservazione del nostro patrimonio culturale. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la bellezza e la storia della nostra terra.