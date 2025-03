Rc auto: premi in aumento del +6,19%

Nonostante il rallentamento dell’inflazione e una stabilizzazione del numero complessivo di incidenti, i premi restano elevati, influenzati dal contesto economico generale e dalla complessità del mercato assicurativo. Per il futuro, si prevede una graduale stabilizzazione dei prezzi, ma solo se la situazione economica continuerà a rimanere stabile, senza nuovi scossoni.

Più di 585.000 assicurati italiani vedranno peggiorare la propria classe di merito a causa di sinistri con colpa dichiarati nel 2024, con conseguente aumento del costo dell’RC auto. Secondo i dati, la percentuale di guidatori interessati è pari all’1,78% del totale nazionale, ma ci sono notevoli differenze regionali.

Le regioni più colpite sono Toscana (2,34%), Sardegna (2,29%) e Liguria (2,15%), mentre le percentuali più basse si registrano in Basilicata (1,26%), Calabria (1,30%) e Trentino-Alto Adige (1,40%). Guardando alle province, Prato guida la classifica con il 3,35% di automobilisti coinvolti, seguita da Cagliari (2,85%) e Grosseto (2,64%). In fondo alla lista troviamo Crotone, Ferrara e Rovigo, tutte con percentuali pari o inferiori all’1%.

Il sistema bonus-malus influenza notevolmente il costo della polizza RC auto, assegnando una classe di merito ai conducenti in base agli incidenti con colpa avvenuti negli ultimi cinque anni. Una maggiore frequenza di sinistri comporta l’assegnazione di classi di merito peggiorative, che si traducono in un aumento del premio assicurativo.

In Valle d’Aosta, la percentuale di guidatori che non ha causato incidenti negli ultimi cinque anni è pari al 92,86%, ben superiore alla media nazionale del 87,44%. Questo dato positivo si riflette in classi di merito più vantaggiose e premi più contenuti per i valdostani rispetto al resto d’Italia.

Per contrastare l’aumento dei premi RC auto, è importante adottare strategie che aiutino a ridurre i costi. Confrontare le offerte assicurative resta il primo passo: utilizzare comparatori online permette di trovare polizze più economiche e adatte alle proprie esigenze. Inoltre, scegliere un’assicurazione che permetta l’uso della scatola nera, che monitora il comportamento di guida, può portare a premi più bassi per i guidatori virtuosi. Un’altra opzione è ridurre le coperture aggiuntive non necessarie o optare per una franchigia più alta, se si è disposti a sostenere parte dei costi in caso di sinistro. Infine, valutare il pagamento annuale in unica soluzione, anziché rateale, può evitare costi aggiuntivi legati alla dilazione.