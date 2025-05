Federmanager VdA, un castello per ottanta anni di futuro

C’è un momento in cui la storia e il futuro si stringono la mano. E spesso lo fanno dentro un castello. Accadrà venerdì 23 maggio 2025, quando le mura della Grandze del Castello di Aymavilles – che hanno visto contadini, nobili e rivoluzioni silenziose – accoglieranno l’assemblea e il convegno celebrativo degli ottant’anni di Federmanager Valle d’Aosta.

Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma racconto e progetto. Perché Federmanager è fatta di volti, percorsi, intuizioni. Di uomini e donne che hanno saputo trasformare le imprese in sentieri di progresso. E oggi, nel cuore della Valle, si fermano un attimo per voltarsi indietro, ringraziare e poi riprendere il cammino con una nuova bussola.

A guidare questa transizione verso una managerialità moderna, radicata ma dinamica, c’è Matteo Marten-Perolino, presidente che ama parlare poco e fare molto. Lo descrivono come un "traghettatore calmo", uno che sa dove mettere i piedi anche quando il terreno è sdrucciolevole.

«Oggi più che mai abbiamo bisogno di dare senso all’esperienza, di riscoprire la competenza come bene comune – ha dichiarato Marten-Perolino –. L’impresa non è solo produzione, ma cultura. E i manager sono ponti tra i numeri e le persone.»

La scelta del Castello di Aymavilles non è casuale. È una metafora solida in pietra viva: un luogo che guarda il tempo dall’alto, custode della tradizione ma anche capace di aprirsi alla contemporaneità. Proprio come la managerialità che Federmanager promuove: salda nei valori, proiettata nel domani.

Nel convegno dal titolo eloquente "Il Castello parla ai Manager: OtTANTA storia da raccontare", interverranno personalità di rilievo come Renzo Testolin, presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Valter Quercioli, presidente nazionale di Federmanager, Mario Cardoni, direttore generale, e Marco Bertolina, presidente di Federmanager Academy.

Una sinfonia a più voci per raccontare l’Italia produttiva che sa ancora pensare, innovare e resistere.

L’evento si concluderà con un momento conviviale presso il Consorzio Vini della Valle d’Aosta, occasione per brindare al passato ma con il calice rivolto al futuro.

Perché ottant’anni non sono un traguardo, ma una rampa di lancio.

PROGRAMMA

📍 CASTELLO DI AYMAVILLES – SALA DELLE GRANDZE

🗓 Venerdì 23 maggio 2025

🕠 Ore 17:30 – 19:00

Programma dell’evento:

17:30 – Apertura dei lavori e Assemblea ordinaria Federmanager VdA

18:00 – Convegno: Il Castello parla ai Manager: OtTANTA storia da raccontare

Interventi di:

• Renzo Testolin

• Matteo Marten-Perolino

• Valter Quercioli

• Mario Cardoni

• Marco Bertolina

19:00 – Momento conviviale presso il Consorzio Vini della Valle d’Aosta