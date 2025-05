I fratelli Sarica conquistano Los Angeles: doppio premio per il gin valdostano Neige Noire Eccellenza Nera come la neve

Certe storie iniziano con un profumo. Quello della neve fresca che cade leggera sulla pietra, del ginepro che resiste al vento, del silenzio che sa di legna e resina. È lì che nasce Neige Noire, il gin nero della Valle d’Aosta, premiato a Los Angeles con una medaglia d’argento per il design e una di bronzo per la qualità. Ma questo – si capisce subito – non è solo un successo commerciale. È il riconoscimento di un’identità, di una visione che parte dalle Alpi e arriva fino alla costa californiana, sulle ali di due fratelli che hanno scelto di crederci.

Nel cuore della Valle d’Aosta, dove le montagne dominano ogni sguardo e il tempo sembra rallentare, Angelo Sarica coltiva un’idea. Lavora nel mondo del food & beverage da più di vent’anni, conosce il valore delle materie prime, il rispetto per i ritmi naturali. Dall’altra parte dell’oceano, suo fratello Matteo, immerso nel dinamismo della Silicon Valley, osserva, collega, crea connessioni. E immagina un ponte.

Quel ponte è fatto di vetro scuro, aromi balsamici, e un design che cattura. È Neige Noire: un gin nero che non si accontenta di piacere – vuole raccontare.

Raccontare il bianco e il nero, la luce e l’ombra, la roccia e la neve.

Il gin viene prodotto in Valle d’Aosta con gesti lenti e consapevoli.

Si parte da una lunga infusione di ginepro alpino in soluzione idroalcolica per novanta giorni. Poi, la distillazione a bagnomaria, alimentata da fonti rinnovabili, e infine l’incontro con mirtilli selvatici, menta alpina e gemme di pino.

Il risultato è un distillato scuro, elegante, profondo. Una poesia liquida che può essere sorseggiata da sola, senza bisogno di maschere. Come quelle bottiglie che, grazie al loro design minimalista e potente, hanno colpito i giudici della Los Angeles Spirits Competition.

E così, mentre le bottiglie di Neige Noire appaiono sugli scaffali di Eataly USA e in selezionati punti vendita californiani, la neve nera della VdA conquista nuovi palati. Nuovi immaginari.

“Ci vogliono due uomini per fare un fratello. E due fratelli per fare un grande gin.”

Non è solo uno slogan. È il cuore del progetto Sarica. Angelo e Matteo non si sono limitati a creare un prodotto: hanno costruito una narrazione.

Una narrazione che parla di radici – le Alpi, le erbe, le stagioni – e di futuro – innovazione, export, branding.

Una narrazione che prende sul serio il Made in VdA e lo porta nel mondo con la testa alta, con la cura del dettaglio, con l’umiltà di chi conosce la montagna e sa che nulla si ottiene in fretta.

Un messaggio per dire che anche da una piccola regione di frontiera possono nascere progetti grandi. Che artigianalità non significa provincialismo, ma consapevolezza. Che le eccellenze si coltivano – nel silenzio, nella dedizione, nel dialogo fra fratelli.

E oggi, che l’argento e il bronzo di Los Angeles brillano sul petto di questo distillato d’altura, possiamo dirlo forte: la Valle d’Aosta c’è. Sa osare. E sa farsi riconoscere.