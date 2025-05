Telefonia fissa e mobile, nuovi rincari!

Esigenze economiche legate alle condizioni di mercato. Sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta. Esigenza di fornire servizi in linea con le esigenze del mercato.

La traduzione per i consumatori è semplice: il contratto della telefonia fissa e mobile cambia e le tariffe vengono ritoccate al rialzo. Magari di pochi centesimi, ma moltiplicati per milioni di utenti, le cifre in ballo diventano consistenti.

Gli operatori telefonici giustificano tali rincari con le mutate condizioni di mercato e con l’esigenza di incrementare gli investimenti sulla rete. Si tratta di aumenti a volte minimi, ma che coinvolgono milioni di utenti, determinando maggiori esborsi non indifferenti per la collettività.

È bene ricordare che, in caso di modifica unilaterale delle condizioni tariffarie, i consumatori devono essere sempre adeguatamente informati e hanno il diritto di recedere dai contratti in modo gratuito, passando ad altro operatore senza penali.

Per farlo è sufficiente:

inviare una PEC o una raccomandata ai recapiti messi a disposizione dai gestori;

utilizzare le apposite pagine web delle società telefoniche;

recarsi in uno dei punti vendita dei gestori;

contattare telefonicamente il servizio clienti.

Aumenti annunciati da diversi operatori

TIM

Dallo scorso 1° maggio, TIM ha già ritoccato al rialzo il costo mensile di alcune offerte linea fissa, tra i 2 e i 2,90 euro al mese, motivando l’aumento con esigenze economiche legate alla sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione.

A partire dal primo addebito successivo al 7 giugno 2025, per mutate condizioni di mercato, TIM aumenterà il prezzo mensile di alcune offerte mobili per clienti ricaricabili. In particolare, verrà applicato un incremento di 1,99 euro (IVA inclusa). Ogni cliente interessato riceverà un messaggio personalizzato con tutte le informazioni del caso.

TIM offre la possibilità di attivare gratuitamente:

50 GIGA di traffico dati aggiuntivo al mese;

oppure

abilitazione gratuita dell’offerta dati alla velocità 5G ULTRA.

“Fermo restando il diritto di recesso o passaggio ad altro operatore senza costi né penali, nei termini indicati, i clienti interessati potranno aderire all’offerta che TIM ha riservato loro, con gli stessi costi e 2 GIGA in più rispetto all’attuale offerta, inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON, entro il 31 maggio 2025.

Si precisa che l’SMS deve essere nuovo e non una risposta al messaggio informativo ricevuto.”

Inoltre, dal 1° giugno 2025, per le offerte che includono Netflix Standard con pubblicità, il costo annuale di alcune offerte della gamma TIMVISION aumenterà di 24 euro.

WINDTRE

Dal 1° luglio 2025, il costo mensile dell’offerta “Windtre Fissa & Netflix piano Standard” con pubblicità aumenterà di 1,50 euro.

A partire dal 1° giugno 2025:

l’opzione “Più Sicuri Casa” subirà un incremento di 0,50 euro al mese, per rafforzare la protezione informatica;

il costo di alcune offerte di rete fissa sarà aumentato di 2 euro al mese, per garantire un servizio all’altezza delle nuove esigenze di mercato.

VODAFONE

Al momento Vodafone non ha comunicato aumenti tariffari, ma sul proprio sito informa che, a partire dal 1° luglio 2025:

il Vodafone TV Box e l’app mobile Vodafone TV non saranno più utilizzabili;

le offerte Vodafone TV Base e Vodafone TV Sport Mix non saranno più attive.

Dal 1° maggio 2025, inoltre, il servizio Netflix non è più incluso nelle offerte di rete fissa “Vodafone Netflix Edition”.

POSTEMOBILE

A partire dal 20 giugno 2025, i piani mobili Con Noi, Con Tutti, Con Tutti Premium, Con Tutti Super, Convenienza, Convenienza Special, Convenienza Più, PM Unica 100%, PM Unica aumenteranno come segue:

Chiamate: 0,28 euro/minuto (scatti anticipati di 60 secondi);

SMS: 0,28 euro ciascuno;

Segreteria telefonica: 0,18 euro/minuto.

Saranno inoltre oggetto di rincari le tariffe dei piani Con Tutti New, Con Tutti Premium New e SuperConvenienza, con incrementi differenziati a seconda del piano.