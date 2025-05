Stagione del fondo positiva: 11% in più di primi ingressi

Si chiude in positivo anche la stagione dell’Associazione valdostana enti gestori piste sci di fondo. L’ultimo inverno ha fatto registrare numeri finora mai raggiunti, con un notevole incremento di presenze sul territorio regionale.

Gli uffici dell’AVEF hanno appena terminato la raccolta e l’analisi dei dati delle 22 stazioni che si estendono dall’area del Monte Bianco a quella del Monte Rosa, passando dal centro valle e dalle piste del Gran Paradiso e del Monte Cervino.

Nella stagione 2024/2025 i primi ingressi (numero di biglietti venduti) sono stati poco più di 47 mila, con un incremento dell’11% sull’inverno precedente, quando erano stati circa 42.500 gli accessi registrati. Un altro scatto in avanti per lo sci nordico valdostano, che al termine dell’inverno 2023/2024 aveva già fatto segnare il 35% in più di primi ingressi rispetto all’annata 2022/2023, penalizzata però dalla mancanza di neve.

Quest’anno invece la coltre bianca non è mancata e ha garantito buone condizioni già dalla fine di novembre, con l’apertura dei primi anelli. In gran parte della Valle d’Aosta si è potuto sciare bene tutto l’inverno, con alcune località arrivate fino a metà aprile. Precipitazioni nevose più generose in alta valle, un po’ tardive nelle aree al confine con il Piemonte.

È stata una stagione invernale nel complesso molto positiva, caratterizzata oltre che da tante presenze anche dal ritorno della Coppa del Mondo a Cogne, località che ha saputo rialzarsi dopo l’alluvione della scorsa estate, pur avendo tempi ristretti.

Fabrizio Lombard, presidente AVEF: «Il trend degli ultimi anni è davvero positivo, lo sci di fondo in Valle d’Aosta è in crescita e questo grazie anche ai continui interventi di ammodernamento e riqualificazione che le stazioni programmano anno dopo anno. Sono stati circa 2.000 i biglietti stagionali venduti nell’ultimo inverno, siamo inoltre contenti che si sia arrivati ad avere uno skipass regionale a prezzo agevolato per gli under 18, valido per lo sci alpino e il fondo. È senza dubbio una buona formula per avvicinare i giovani agli sport invernali».