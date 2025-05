“Il lavoro è qui”: il 10 giugno la Valle d’Aosta promuove l’occupazione e l’innovazione con un evento dedicato all’attrattività del territorio

L'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, in collaborazione con la Fondazione Brodolini, organizza l’evento “Il lavoro è qui: almeno 50 buoni motivi per lavorare in Valle d’Aosta”, il primo grande appuntamento sul lavoro in Valle d’Aosta che si svolgerà martedì 10 giugno 2025 presso la Pépinières d’Entreprises di Aosta.

“Il tema dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e della ricerca di competenze è oggi centrale nel mondo del lavoro. Abbiamo ideato questo primo progetto sperimentale per favorire la connessione tra imprese e territorio e rappresentare come il lavoro risulta attrattivo quando, da un lato è supportato da un ecosistema di servizi, e dall’altro le aziende sono in grado di offrire occupazione di qualità” - spiega l’Assessore alla formazione e lavoro Luigi Bertschy.

A partire dalle ore 9.00, cittadini in cerca di nuove opportunità professionali o desiderosi di ripensare il proprio percorso lavorativo potranno incontrare le imprese locali alla ricerca di personale e conoscere le offerte di lavoro di Agenzie per il lavoro e Associazioni di Categoria. Con il supporto degli operatori del Centro per l’Impiego regionale, sarà possibile ricevere consulenza contrattuale e informazioni aggiornate sugli incentivi e sulle misure di sostegno disponibili, per orientarsi nel mercato del lavoro locale.

Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è presentare la Valle d’Aosta in quanto territorio accogliente e ricco di opportunità, ideale per chi intende trasferirsi e costruire un nuovo progetto di vita e di carriera. Per questo nel corso della giornata saranno illustrati i servizi, le agevolazioni e le opportunità che l'Amministrazione regionale mette a disposizione a cittadini, famiglie, studenti e imprese presenti sul territorio.

A conclusione della mattinata, alle 12.00 si terrà il keynote Innovazione oltre le Superstar Cities: Imprenditorialità e crescita economica nelle periferie competitive, tenuto dal Prof. Giulio Buciuni, docente di Entrepreneurship & Innovation presso la Trinity Business School di Dublino. Esperto di geografia dell’innovazione, Buciuni porterà una riflessione sull’attrattività dei territori periferici e sulle dinamiche imprenditoriali e di crescita che emergono al di fuori delle superstar cities, con spunti tratti dai volumi “Periferie Competitive” e “Innovatori Outsider”. L’intervento offrirà stimoli e strumenti per ripensare il ruolo della Valle d’Aosta come ecosistema competitivo, capace di trattenere talenti e attrarre investimenti, nonostante le sfide geografiche.

“Il Lavoro è qui” rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia per rendere la Valle d'Aosta meta d’interesse per chi cerca opportunità professionali e uno stile di vita di qualità. Il Piano Politiche del Lavoro 2024/2026, insieme all'Alleanza per un lavoro di qualità, delinea un percorso chiaro e concreto per lo sviluppo occupazionale ed economico del nostro territorio. L’obiettivo è presentare le iniziative, i servizi e le agevolazioni disponibili per chi sceglie di vivere e lavorare qui, che, uniti alle opportunità delle imprese, propongono condizioni favorevoli per l'inserimento lavorativo e per la crescita professionale delle persone, contribuendo alla costruzione di una regione dinamica e competitiva – conclude l’Assessore Luigi Bertschy.

Dalle ore 13.00, infine, avrà luogo il Demo Day, la fiera dell'innovazione organizzata da Fondazione Giacomo Brodolini, che offre l’opportunità unica di scoprire le ultime novità nel mondo delle startup, incontrare imprenditori e vedere in azione le tecnologie emergenti. Sarà l’occasione per scoprire soluzioni all’avanguardia e assistere a entusiasmanti dimostrazioni dei migliori esperti del settore.