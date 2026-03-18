Lavoro cercasi (ma non si trova): il paradosso valdostano delle assunzioni vacanti

Il mercato del lavoro valdostano corre, ma rischia di farlo a vuoto. I dati del Sistema Informativo Excelsior parlano chiaro: a febbraio 2026 sono previste circa 1.140 nuove assunzioni, che diventano oltre 3.100 nel trimestre. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, segnale di un’economia che, almeno sulla carta, continua a muoversi.

Eppure, sotto questa superficie dinamica si nasconde un problema sempre più evidente: le imprese cercano lavoratori, ma non li trovano.

A sottolinearlo è anche il presidente della Chambre valdôtaine, Roberto Sapia, che evidenzia come il sistema economico locale esprima una domanda vivace, trainata in particolare dai servizi e dal turismo, ma allo stesso tempo soffra una difficoltà crescente nel reperire figure professionali adeguate.

Il cuore della domanda resta infatti nel terziario: oltre due terzi delle assunzioni previste riguardano i servizi, con una forte concentrazione nell’alloggio, nella ristorazione e nel turismo. È qui che si gioca la partita occupazionale valdostana. Industria e settore primario seguono, ma con numeri decisamente più contenuti.

Anche sul fronte delle professioni non ci sono grandi sorprese: dominano i profili legati al commercio e ai servizi, insieme agli operai specializzati. Più marginale, invece, la richiesta di laureati e figure altamente qualificate. Un dato che dovrebbe far riflettere, soprattutto in una regione che investe in formazione ma fatica a trattenere competenze.

C’è poi il capitolo giovani. Quasi un’assunzione su tre riguarda under 30, segnale positivo. Ma subito dopo arriva la contraddizione: nel 70% dei casi è richiesta esperienza. Una porta aperta solo a metà, che rischia di trasformarsi in un cortocircuito per chi cerca il primo impiego.

Il vero nodo, però, è il cosiddetto mismatch. Oltre il 55% delle posizioni è considerato di difficile reperimento. Mancano candidati, o quelli disponibili non hanno le competenze richieste. È un problema che non nasce oggi, ma che ormai assume i contorni di una criticità strutturale.

E qui la riflessione di Sapia centra il punto: serve un collegamento più forte tra sistema formativo e sistema produttivo. Tradotto: scuola e formazione devono smettere di viaggiare su binari paralleli rispetto alle esigenze reali delle imprese.

Ma forse il problema è ancora più profondo. Perché dietro ai numeri si nasconde anche un tema di qualità del lavoro. Il 79% delle assunzioni previste è a tempo determinato. Solo una su cinque è stabile. In un contesto del genere, è davvero sorprendente che molti posti restino scoperti?

La Valle d’Aosta si trova così davanti a un paradosso: lavoro ce n’è, ma non basta a convincere chi dovrebbe svolgerlo. Tra stagionalità, precarietà e salari spesso poco attrattivi, il rischio è che l’offerta resti sulla carta.

E allora la domanda, più che economica, diventa politica: vogliamo davvero un modello fondato su occupazione fragile e difficile da coprire, oppure è arrivato il momento di ripensare il rapporto tra lavoro, formazione e qualità della vita?

Perché continuare a parlare di “posti vacanti” senza interrogarsi sulle condizioni che li rendono tali rischia di essere l’ennesima occasione persa.