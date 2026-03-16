Tfr ai fondi pensione per i nuovi assunti: dal 2026 cambia la previdenza e cresce la deducibilità fiscale

Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore una delle novità più significative degli ultimi anni nel campo del lavoro e della previdenza. Con la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di previdenza complementare e gestione del TFR, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il secondo pilastro pensionistico e favorire una maggiore diffusione dei fondi integrativi.

Il cambiamento più rilevante riguarda i nuovi assunti, per i quali scatterà il principio dell’adesione automatica alla previdenza complementare tramite il conferimento del trattamento di fine rapporto. In altre parole, il TFR maturato dal lavoratore verrà destinato automaticamente a un fondo pensione, salvo diversa scelta esplicita. Una svolta che punta a contrastare una criticità ormai strutturale del sistema pensionistico italiano: il progressivo ridimensionamento delle pensioni future, sempre più legate al metodo contributivo.

La misura interessa direttamente anche il tessuto economico e sociale della Valle d’Aosta, dove la presenza di piccole imprese e il ricambio generazionale nel mondo del lavoro rendono il tema della pianificazione previdenziale particolarmente delicato. Il rischio, sottolineano diversi operatori del settore, è che molti giovani lavoratori affrontino queste decisioni senza avere le informazioni necessarie.

A richiamare l’attenzione su questo passaggio è Renzo Pieropan, agente di Itas Assicurazioni, che invita soprattutto i neoassunti a informarsi con attenzione. «Si tratta di una norma di grande rilevanza sociale – spiega – perché incide direttamente sulla costruzione della pensione futura. Il meccanismo dell’adesione automatica può essere utile, ma è fondamentale che i lavoratori comprendano bene le scelte che stanno facendo».

Il tema non riguarda soltanto il conferimento del TFR. La stessa legge ha infatti introdotto anche un aggiornamento delle soglie di deducibilità fiscale per chi decide di aderire a forme di previdenza complementare. La quota deducibile dal reddito imponibile passa infatti da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui, mantenendo però intatti gli altri importanti vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

Secondo Pieropan si tratta di un segnale importante, anche se ancora limitato. «L’innalzamento della soglia di deducibilità è positivo perché incentiva il risparmio previdenziale. Tuttavia la vera sfida è culturale: molti lavoratori continuano a percepire la pensione integrativa come qualcosa di lontano, quando invece dovrebbe essere considerata uno strumento fondamentale di pianificazione del futuro».

Il sistema pensionistico italiano, negli ultimi vent’anni, ha infatti vissuto una trasformazione profonda. Il passaggio al metodo contributivo ha progressivamente ridotto il rapporto tra ultimo stipendio e pensione percepita. In prospettiva, le nuove generazioni potrebbero trovarsi con assegni pensionistici sensibilmente più bassi rispetto a quelli delle generazioni precedenti.

È proprio per questo che la previdenza complementare viene considerata un pilastro sempre più importante. I fondi pensione permettono infatti di accumulare nel tempo un capitale che andrà ad integrare la pensione pubblica, beneficiando nel frattempo di agevolazioni fiscali e di una gestione finanziaria dedicata.

Anche in Valle d’Aosta il tema sta guadagnando attenzione, soprattutto tra le aziende che si preparano ad assumere nuovi lavoratori nei prossimi anni. L’adesione automatica del TFR renderà infatti quasi inevitabile il confronto con queste scelte fin dal primo contratto di lavoro.

«Il consiglio – conclude Pieropan – è semplice: informarsi per tempo. Prima di firmare qualsiasi opzione è bene capire come funziona il sistema, quali sono i fondi disponibili e quali vantaggi o vincoli comporta ogni scelta. La previdenza complementare non è solo una questione tecnica, ma riguarda la serenità economica delle persone nel lungo periodo».

In un contesto economico in cui la sicurezza pensionistica non può più essere data per scontata, la nuova normativa rappresenta dunque un passaggio significativo. Ma perché produca davvero benefici diffusi sarà necessario accompagnarla con informazione, consulenza e maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori. Per molti giovani che entreranno nel mercato del lavoro dal 2026, la costruzione della pensione inizierà infatti già dal primo giorno di contratto.