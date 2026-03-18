Carburanti e inflazione, marzo accelera ancora: famiglie sotto pressione

Il mese di marzo conferma, senza troppe sorprese ma con una certa preoccupazione, una nuova accelerazione della dinamica inflattiva, trainata in larga parte dall’ennesimo rialzo dei prezzi energetici. Il quadro che emerge dagli ultimi monitoraggi evidenzia un fenomeno ormai strutturale, non più legato a oscillazioni temporanee ma a una pressione costante sui costi.

A incidere in maniera diretta sono ancora una volta i carburanti. Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati restano orientate al rialzo e gli operatori della rete distributiva stanno rapidamente adeguando i listini. Negli ultimi aggiornamenti, la benzina è salita di alcuni centesimi al litro, mentre il diesel ha registrato aumenti ancora più marcati, confermando il suo ruolo centrale come motore dell’inflazione.

Il dato più significativo riguarda proprio il gasolio, che ha ormai consolidato il superamento della soglia dei 2 euro al litro nella modalità self service. Una soglia psicologica, ma anche economica, che ha effetti immediati su tutta la filiera logistica e produttiva. Il trasporto delle merci, infatti, continua a essere fortemente dipendente dal diesel: ogni incremento si traduce in un aumento dei costi di distribuzione e, di conseguenza, dei prezzi al consumo.

Parallelamente, il prezzo del petrolio si mantiene su livelli elevati, stabilmente sopra i 100 dollari al barile. Questo elemento segnala una pressione di fondo che difficilmente potrà rientrare nel breve periodo, alimentando quella che viene definita inflazione importata energetica.

L’analisi delle ultime settimane mostra una traiettoria chiara: nel giro di pochi giorni si è passati da una stima inflattiva dell’1,2% a una forchetta compresa tra l’1,5% e l’1,8%. Un incremento apparentemente contenuto, ma che in realtà evidenzia una dinamica cumulativa. Non si tratta più di piccoli aggiustamenti progressivi, ma di una crescita che si autoalimenta.

Le conseguenze più concrete si misurano sul piano microeconomico, cioè nella vita quotidiana delle famiglie. Le nuove stime aggiornate parlano di un aggravio annuo compreso tra i 600 e i 900 euro per un nucleo medio, in aumento rispetto alle precedenti previsioni. Un salto non trascurabile, soprattutto in un contesto in cui i redditi non mostrano la stessa capacità di adattamento.

Il punto, ormai evidente, è che i rincari energetici hanno smesso di essere un’emergenza temporanea per diventare una componente stabile del sistema economico. Questo cambia completamente la prospettiva: non si tratta più di assorbire uno shock, ma di convivere con una nuova normalità fatta di prezzi più alti e margini più stretti.

E qui sta il nodo politico ed economico più delicato. Perché se l’inflazione energetica continua a trasmettersi a cascata su beni e servizi, il rischio è quello di una compressione strutturale del potere d’acquisto, con effetti evidenti sui consumi e, a lungo termine, sulla crescita. In altre parole: non è solo una questione di carburante, ma di tenuta complessiva del sistema.