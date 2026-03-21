Carburanti alle stelle, in Valle d’Aosta l’aumento pesa di più su imprese e territorio

C’è un dato che più di altri fotografa la pressione crescente sui costi: dall’inizio del 2026 il prezzo del diesel è salito del 20,9%, pari a 34 centesimi al litro. Un incremento che, letto da Roma o Milano, può sembrare significativo ma gestibile; osservato dalla Valle d’Aosta, invece, assume un peso ben diverso, quasi strutturale.

Perché qui la mobilità non è un’opzione, è una necessità. È geografia prima ancora che economia. In una regione di montagna, con collegamenti ferroviari ancora in fase di ammodernamento e una forte dipendenza dal trasporto su gomma, ogni variazione del prezzo dei carburanti si trasforma immediatamente in un effetto a catena. Colpisce le imprese, si riflette sui prezzi finali e finisce per incidere sulla vita quotidiana di cittadini e turisti.

La CGIA di Mestre ha espresso apprezzamento per le misure adottate dal Governo – in particolare il taglio temporaneo delle accise di 20 centesimi al litro e il credito d’imposta destinato ad alcune categorie – ma il quadro resta complesso. “Le misure nazionali da sole non bastano: servono interventi anche a livello europeo”, viene sottolineato, indicando la necessità di una strategia più ampia per contenere in modo stabile il costo dell’energia.

In Valle d’Aosta, il problema assume contorni ancora più marcati. I numeri dicono che la regione è tra le ultime in Italia per numero complessivo di attività legate al trasporto e ai servizi connessi – appena 345 realtà tra autotrasportatori, taxisti, NCC e bus operator – ma proprio questa dimensione ridotta rappresenta un fattore di fragilità. Qui il tessuto economico è fatto in gran parte di microimprese, spesso a conduzione familiare, con margini limitati e scarsa capacità di assorbire aumenti così repentini.

Fare il pieno a un mezzo commerciale oggi costa, rispetto a fine 2025, circa 172 euro in più. Su base annua, significa oltre 12 mila euro aggiuntivi per ogni veicolo. Una cifra che, per un piccolo operatore valdostano, non è una voce accessoria: è la differenza tra stare sul mercato o uscirne.

“A pagare il conto non saranno solo gli autotrasportatori”, avverte la CGIA, “ma anche taxisti, bus operator e NCC”. E in una regione turistica come la Valle d’Aosta, questo passaggio è cruciale. Il trasporto di persone è parte integrante dell’offerta: dai transfer aeroportuali ai collegamenti con le località sciistiche, ogni aumento si ripercuote direttamente sulla competitività del territorio.

C’è poi un altro elemento spesso sottovalutato: l’effetto indiretto sui prezzi. Il gasolio incide mediamente per il 30% sui costi operativi delle imprese di trasporto. Tradotto: ogni rincaro si scarica, prima o poi, lungo la filiera. E in una realtà come quella valdostana, dove gran parte delle merci arriva da fuori regione, il rischio è quello di un aumento generalizzato del costo della vita.

Nemmeno la transizione energetica, almeno nel breve periodo, offre un sollievo immediato. Il costo della ricarica elettrica è passato da circa 70 a 100 euro, con un incremento del 43%. Un segnale chiaro: il problema energetico è trasversale e non si risolve semplicemente cambiando tecnologia.

Eppure, proprio in un contesto come quello valdostano, il tema meriterebbe un’attenzione politica specifica. La bassa incidenza di queste attività sul totale regionale – appena il 3,21%, la più bassa d’Italia – potrebbe indurre a sottovalutare il fenomeno. Sarebbe un errore. Perché qui il trasporto non è solo un settore economico: è un’infrastruttura invisibile che tiene insieme comunità, servizi e turismo.

La sensazione è che le misure attuali rappresentino più un tampone che una soluzione. Utili, certo, ma non sufficienti. E mentre a Bruxelles si discute di margini fiscali e politiche energetiche comuni, nei territori di montagna il conto arriva subito, senza sconti.

Il rischio, concreto, è quello di comprimere ulteriormente un sistema già delicato, dove ogni aumento pesa doppio: sui bilanci delle imprese e su quelli delle famiglie. In Valle d’Aosta, più che altrove, il caro carburanti non è solo una questione economica. È una questione di equilibrio territoriale.