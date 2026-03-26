Valle d’Aosta, consumi in frenata: l’auto nuova pesa sul calo dei durevoli

C’è un dato che racconta meglio di altri lo stato d’animo economico dei valdostani: spendono tanto, ma scelgono con più cautela. E soprattutto cambiano priorità. Non è una contraddizione, è l’effetto di un contesto in cui redditi relativamente alti convivono con incertezza e prezzi ancora elevati.

Nel 2025, secondo l’Osservatorio Findomestic, la spesa complessiva in beni durevoli in Valle d’Aosta si ferma a 213 milioni di euro, in calo del 2,1%, perfettamente allineata alla media nazionale. Un arretramento contenuto, ma significativo perché arriva dopo anni di consumi resilienti.

Eppure, il dato medio per famiglia – 3.493 euro – resta tra i più alti in Italia, terzo posto assoluto. Un paradosso solo apparente: si spende ancora molto, ma si spende diversamente.

Il cuore dei consumi valdostani resta la mobilità. Le auto usate dominano il mercato con 80 milioni di euro, stabili rispetto all’anno precedente, mentre le auto nuove scendono a 56 milioni, con una contrazione del 5,1% che trascina verso il basso l’intero comparto.

“In un anno chiuso con una flessione della spesa complessiva superiore al 2% – osserva Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic (nella foto) – il primato delle auto usate conferma una domanda attenta e selettiva, che si orienta verso acquisti funzionali e sostenibili sul piano economico”.

Tradotto: il valdostano medio non rinuncia all’auto – spesso indispensabile in un territorio montano – ma abbassa il livello di investimento. Meglio un usato affidabile che un nuovo più costoso e incerto, anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche (elettrico, ibrido) che rendono meno “sicuro” l’acquisto tradizionale.

Il secondo blocco di spesa è la casa, con i mobili a quota 27 milioni (-1,7%) e gli elettrodomestici stabili a 19 milioni. Qui emerge una dinamica interessante: non c’è fuga dai consumi domestici, ma una loro normalizzazione dopo il boom post-pandemico. Si rinnova meno, si sostituisce solo quando serve.

La tecnologia, invece, mostra segnali di saturazione. La telefonia scende a 16 milioni (-3,1%), l’elettronica di consumo cala del 5,4% a 4 milioni, mentre l’information technology resta stabile a 7 milioni. Un rallentamento che suggerisce un mercato ormai maturo, dove gli acquisti sono meno frequenti e più ponderati.

Nel complesso, la fotografia che emerge è quella di una regione piccola ma economicamente strutturata, dove i consumi coprono in modo equilibrato tutti i principali ambiti: mobilità, casa e tecnologia.

“Anche in un mercato numericamente ridotto – aggiunge Bardazzi – resta evidente una composizione dei consumi completa e ben distribuita”.

E qui sta forse l’aspetto più interessante: la Valle d’Aosta non è un mercato povero, ma un mercato prudente. La ricchezza relativa non si traduce più in spesa espansiva, bensì in scelte razionali.

Sul piano nazionale, la provincia di Aosta si colloca al 96° posto per spesa complessiva in beni durevoli, una posizione bassa che riflette semplicemente la dimensione demografica. Tuttavia, la distribuzione interna dei consumi racconta una realtà tutt’altro che marginale.

In cosa spendono davvero i valdostani, quindi? La risposta è chiara: prima di tutto per muoversi, poi per vivere meglio la casa, e infine per restare connessi. Ma con una gerarchia che cambia: meno status, più funzionalità.

La vera notizia, però, è un’altra. Non è il calo del 2,1%, ma il segnale culturale che porta con sé. I valdostani stanno diventando consumatori più maturi, meno impulsivi, più selettivi. E in un’epoca di inflazione strisciante e incertezza economica, questa non è una debolezza. È una strategia.