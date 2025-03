Portes Ouvertes: La III C di Villeneuve alla scoperta della democrazia in azione

Portes Ouvertes offre agli allievi l'opportunità di entrare in contatto diretto con le istituzioni locali, permettendo loro di comprendere il funzionamento e la storia dell'Assemblea legislativa regionale. Un'opportunità che va oltre la semplice conoscenza teorica, invitando i giovani a diventare protagonisti del processo legislativo attraverso una simulazione pratica.

Accompagnati dalle insegnanti Marilena Alberti e Valentina Manella, i ragazzi hanno potuto ascoltare il Consigliere Segretario Corrado Jordan, che ha fornito loro una panoramica dettagliata su come il Consiglio Valle svolge il suo ruolo e sul suo impatto nella vita quotidiana dei cittadini valdostani. Questo tipo di attività non solo arricchisce il bagaglio di conoscenze degli studenti, ma stimola anche il loro pensiero critico e li rende più consapevoli della responsabilità che comporta la partecipazione alla vita democratica.

La simulazione dei lavori consiliari ha rappresentato il momento clou dell'incontro, in cui gli studenti sono stati chiamati a vestire i panni dei Consiglieri regionali. In un dibattito fittizio sulla revisione del calendario scolastico, gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi su una questione concreta, prendere una posizione e votare. La proposta di ridurre le vacanze estive a favore di una diversa distribuzione delle pause è stata accolta con entusiasmo, dimostrando non solo il loro impegno e interesse per il tema, ma anche la capacità di riflettere sulle implicazioni sociali e culturali di decisioni legislative.

Questa esperienza di Portes Ouvertes si configura dunque come un'ottima occasione per sensibilizzare i giovani alla partecipazione civica, insegnando loro l'importanza della democrazia, della responsabilità collettiva e della discussione costruttiva. Un progetto che, attraverso l'interazione con le istituzioni, offre agli studenti uno spunto concreto per comprendere il valore del coinvolgimento attivo nella società e per sviluppare competenze che li accompagneranno anche in futuro, rendendoli cittadini consapevoli e responsabili.