Legge elettorale, è scontro sul referendum: “Scelta politica la data del voto”

Una seduta dai toni accesi ha aperto i lavori dell’Assemblea valdostana sul referendum confermativo della legge elettorale regionale approvata lo scorso 27 febbraio. Il dibattito, sollevato dalle richieste presentate da Lega VdA, gruppo Misto e dal Comitato per la riforma elettorale (con 2.273 firme al seguito), si è subito concentrato sulla scelta della data del referendum, che molti ritengono un passaggio fortemente politico.

Chiara Minelli (Progetto Civico Progressista) ha ricordato che la nuova legge elettorale, finché sottoposta a referendum, non è promulgabile: “Le elezioni regionali di settembre si svolgeranno quindi con la legge attuale, ossia con la preferenza unica, a meno che il referendum non si tenga prima. Il voto dovrebbe avvenire in coincidenza con l’election day di settembre, per garantire la partecipazione più ampia possibile”.

Ancor più netta la posizione di Pierluigi Marquis (Forza Italia): “A quattro mesi dalle urne, non conosciamo le regole del gioco. Questo non è mai accaduto in nessuna regione. Serve un chiarimento urgente da parte del governo regionale”.

Duro anche il leghista Paolo Sammaritani: “Tre preferenze di cui una di genere? Non è parità, è confusione. E comunque siamo fuori tempo massimo. Avete agito con arroganza, e sarà il popolo a giudicare”.

Stefano Aggravi (Rassemblement Valdôtain) ha sollevato un paradosso: “Potremmo trovarci a fare campagna elettorale regionale parlando al tempo stesso del referendum. È surreale”.

La replica della maggioranza è arrivata con tono deciso da Aurelio Marguerettaz (Union Valdôtaine), che non ha fatto sconti: “La gente vuole le tre preferenze. Andrete incontro a una brutta figura, come quella che avete fatto mettendo insieme l’estrema destra con l’estrema sinistra. La legge prevede una finestra, e non esclude il mese di agosto”.

Una posizione, quella di Marguerettaz, che mostra come l’Union non abbia alcuna intenzione di cedere sulla riforma. Anche il presidente Renzo Testolin ha ribadito il perimetro giuridico entro cui la Giunta si muoverà: “Le regole sono queste. Domani si apre il termine per indire il referendum, e da lì si potrà scegliere una data tra i 60 e i 90 giorni successivi. La norma non esclude alcun mese”.

Il dato politico che emerge è chiaro: la maggioranza vuole blindare la riforma elettorale e punta a celebrarne il referendum prima del voto di settembre, magari proprio in pieno agosto. Una scelta legittima ma rischiosa, specie se – come ha avvertito Marguerettaz – si trasformasse in un boomerang di partecipazione. Forse servirebbe meno rigidità e più dialogo: in fondo, una legge elettorale dovrebbe unire su regole comuni, non dividere su astuzie tattiche.